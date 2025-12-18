ХК «Ростов» снялся с чемпионата ВХЛ по хоккею из-за финансовых проблем

Хоккейный клуб «Ростов» заявил о снятии с чемпионата России по хоккею. Клуб находится на последнем месте в турнирной таблице ВХЛ

Хоккейный клуб «Ростов» (Фото: Пресс-служба ХК «Ростов»)

Хоккейный клуб «Ростов» объявил о снятии с чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) из-за отсутствия финансирования со стороны Министерства спорта Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В клубе подчеркнули, что проведение хоккейных матчей играет ключевую роль в снятии социальной напряженности в регионе.

«Для региона, граничащего с зоной СВО, хоккейные матчи являются важным фактором снятия социального напряжения. Сохранение профессионального хоккейного клуба «Ростов» в чемпионате России-ВХЛ является важным шагом для развития спорта в регионе и поддержания социального благополучия населения», — заявила пресс-служба.

За годы существования «Ростов» дважды становился победителем Первенства ВХЛ -2 (2017, 2019). С 2019 года клуб является постоянным участником ВХЛ.

В текущем сезоне «Ростов» занимает последнее, 32-е, место в турнирной таблице ВХЛ. После 35 игр на счету команды 23 очка. Следующий матч команда должна была сыграть 20 декабря с хоккейным клубом «Кристалл» в Саратове.