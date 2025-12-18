ХК «Ростов» снялся с чемпионата ВХЛ по хоккею из-за финансовых проблем
Хоккейный клуб «Ростов» объявил о снятии с чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) из-за отсутствия финансирования со стороны Министерства спорта Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба команды.
В клубе подчеркнули, что проведение хоккейных матчей играет ключевую роль в снятии социальной напряженности в регионе.
«Для региона, граничащего с зоной СВО, хоккейные матчи являются важным фактором снятия социального напряжения. Сохранение профессионального хоккейного клуба «Ростов» в чемпионате России-ВХЛ является важным шагом для развития спорта в регионе и поддержания социального благополучия населения», — заявила пресс-служба.
За годы существования «Ростов» дважды становился победителем Первенства ВХЛ -2 (2017, 2019). С 2019 года клуб является постоянным участником ВХЛ.
В текущем сезоне «Ростов» занимает последнее, 32-е, место в турнирной таблице ВХЛ. После 35 игр на счету команды 23 очка. Следующий матч команда должна была сыграть 20 декабря с хоккейным клубом «Кристалл» в Саратове.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы