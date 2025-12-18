Глава РФС назвал Сафонова примером вдохновения для молодых футболистов
Пример российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова станет вдохновением для многих спортсменов, «которые делают первые шаги в футболе». Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
ПСЖ в ночь на 18 декабря обыграл бразильский «Фламенго» в финале футбольного Межконтинентального кубка и впервые завоевал этот трофей. Основное время закончилось со счетом 1:1, а серия пенальти — 2:1.
«Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен быть лучшим на самом высоком уровне. Уверен, этот пример станет вдохновением для многих ребят, которые только делают первые шаги в футболе. Еще раз поздравляю Матвея и желаю не останавливаться на достигнутом», — сказал Дюков.
В серии пенальти российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов отразил четыре пенальти подряд. Никто ранее не отражал четыре подряд пенальти в истории турниров ФИФА. А в составе ПСЖ никто в ХХI веке не отражал четыре пенальти в одной серии.
В 2024 году вратарь сборной России Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара». С ПСЖ голкипер стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА, выиграл Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок ФИФА.
