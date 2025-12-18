Митрофанов назвал историческим достижение Сафонова в финале турнира ФИФА
Российский голкипер французского ПСЖ Матвей Сафонов установил историческое достижение в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
ПСЖ в ночь на 18 декабря обыграл бразильский «Фламенго» в финале футбольного Межконтинентального кубка и впервые завоевал этот трофей. Основное время закончилось со счетом 1:1, а серия пенальти — 2:1.
«Мы гордимся Матвеем. Он не только установил исторический рекорд в мировом футболе, но и еще раз доказал, что трудом, упорством и верой в себя можно свернуть горы. Это прекрасный пример для молодых ребят, которые только начинают свой путь в спортшколах и соревнованиях Юношеской футбольной лиги», — сказал Митрофанов.
В серии пенальти российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов отразил четыре пенальти подряд. Никто ранее не отражал четыре подряд пенальти в истории турниров ФИФА. А в составе ПСЖ никто в ХХI веке не отражал четыре пенальти в одной серии.
