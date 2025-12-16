Игроков «Краснодара» и ЦСКА вызвали на заседание КДК по делу о расизме

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит инцидент с обвинением игрока ЦСКА в расистских высказываниях

ФК «Краснодар» и ЦСКА (Фото: Epsilon / Getty Images)

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 18 декабря рассмотрит эпизод с обвинением аргентинского футболиста Родриго Вильягру из ЦСКА в расистских высказываниях во время матча с «Краснодаром». Об этом сообщил «РИА Новости» глава комитета Артур Григорьянц.

«КДК РФС получил все документы, необходимые для рассмотрения дела по матчу «Краснодар» — ЦСКА. Заседание состоится в четверг в 12:00. На заседание приглашены футболисты «Краснодара» и ЦСКА, представители клубов, делегат матча и вся судейская бригада», — сказал Григорьянц.

После матча «Краснодар» — ЦСКА 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник Лукас Олас заявил, что один из его партнеров по команде был подвергнут расистскому оскорблению со стороны игрока ЦСКА.

«Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице. После сыгранных 18 матчей команда имеет на счету 40 очков. ЦСКА на четвертом месте (36).