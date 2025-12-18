Трехкратный чемпион КХЛ стал тренером хоккейного «Динамо»

Равиль Якубов вернулся на тренерский мостик московского «Динамо» спустя 16 лет

Равиль Якубов на тренерском мостике ЦСКА (Фото: Пресс-служба ЦСКА)

Равиля Якубова назначили на пост старшего тренера московского «Динамо». Он вернулся в клуб спустя 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба «Динамо».

55-летний Якубов является воспитанником «бело-голубых» и мастером спорта международного класса. В 1990-х, будучи защитником «Динамо», он стал чемпионом СССР (1991), СНГ (1992) и дважды — России (1993, 1995).

После завершения игровой карьеры Якубов работал ассистентом главного тренера «Динамо» (Москва) с 2007 по 2009 год, выиграв с командой Кубок Шпенглера (2008). Также специалист тренировал «Нефтехимик», «Витязь» и ЦСКА. С армейцами он трижды выигрывал Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023) и Кубок Континента (2019, 2020, 2021).

Якубов вошел в тренерский штаб Вячеслава Козлова, которого 17 декабря утвердили на пост главного тренера.

Московское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции «Фонбет» — КХЛ. После 35 игр на счету команды 48 очков. Следующий матч состоится 18 декабря с «Барысом» в 19:30 мск.