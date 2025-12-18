Матвей Сафонов станцевал во время празднования победы ПСЖ в финале турнира ФИФА

Как Матвей Сафонов отпраздновал победу ПСЖ в финале турнира ФИФА. Видео

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов стал главным героем Межконтинентального кубка ФИФА — выиграл трофей, был признан лучшим игроком матча и установил два рекорда

Матвей Сафонов (Фото: Global Look Press)

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов станцевал в раздевалке во время празднования победы в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

«Пари Сен-Жермен» обыграл в финале футбольного Межконтинентального кубка бразильский «Фламенго» и впервые завоевал этот трофей. Основное время закончилось со счетом 1:1, а серия пенальти — 2:1.

Video

В серии пенальти российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов отразил четыре пенальти подряд. Никто ранее не отражал четыре подряд пенальти в истории турниров ФИФА. А в составе ПСЖ никто в ХХI веке не отражал четыре пенальти в одной серии.

Сафонов был признан лучшим футболистом матча.