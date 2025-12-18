Как Матвей Сафонов отпраздновал победу ПСЖ в финале турнира ФИФА. Видео
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов станцевал в раздевалке во время празднования победы в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
«Пари Сен-Жермен» обыграл в финале футбольного Межконтинентального кубка бразильский «Фламенго» и впервые завоевал этот трофей. Основное время закончилось со счетом 1:1, а серия пенальти — 2:1.
В серии пенальти российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов отразил четыре пенальти подряд. Никто ранее не отражал четыре подряд пенальти в истории турниров ФИФА. А в составе ПСЖ никто в ХХI веке не отражал четыре пенальти в одной серии.
Сафонов был признан лучшим футболистом матча.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы