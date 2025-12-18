Сперцян стал лучшим игроком месяца РПЛ
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, установивший рекорд МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) по голевым передачам, признан лучшим игроком месяца. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.
На протяжении ноября-декабря 25-летний футболист принял участие в пяти играх РПЛ. Он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
В декабре Сперцян установил новый рекорд лиги, сделав семь голевых передач со стандартов всего за 17 туров в течение одного сезона. Ранее в РПЛ было максимум шесть подобных «ассистов» за весь сезон.
Лучшего игрока определили эксперты РПЛ, «Матч Премьер» и болельщики. Сперцян выиграл в опросах лиги (3 из 5 голосов) и болельщиков, а у специалистов телеканала он разделил первое место с Джоном Кордобой.
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. После 18 матчей на счету команды 40 очко. На втором месте расположился «Зенит» (39), на третьем — «Локомотив» Москва (37).
