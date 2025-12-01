Капитан «Краснодара» установил рекорд РПЛ
Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян первым в Российской премьер-лиге (РПЛ) сделал семь голевых передач со стандартов за один сезон, сообщается в телеграм-канале статистической платформы Opta.
Накануне Сперцян поучаствовал в разгроме «Крыльев Советов» в 17-м туре (5:0), оформив дубль, а также сделав результативную передачу на Витора Тормену с углового.
Ранее в РПЛ футболисты делали только по шесть голевых передач со стандартов за сезон (статистика ведется с 2009 года): Матьё Вальбуэна (2014/15) и Бителло (2024/25) в «Динамо», Бибрас Натхо в «Рубине» (2011/12) и Драган Блатняк в «Химках» (2009).
«Краснодар» после 17 туров лидирует в РПЛ, опережая на одно очко ЦСКА и «Зенит».
Сперцян забил в турнире восемь голов и занимает пятое место в списке лучших бомбардиров сезона.
