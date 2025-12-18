 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Наполи Милан 1 2,9 x 3 2 2,8 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 5,4 x 3,85 2 1,65 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,5 x 4,7 2 6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вест Хэм 1 1,2 x 7,2 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Ливерпуль 1 3,35 x 3,75 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Челси 1 2,75 x 3,55 2 2,45 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Арсенал 1 5,7 x 3,9 2 1,6 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Севилья 1 1,2 x 6,6 2 13 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Рома 1 2,05 x 3,2 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,44 x 58 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

Российский боец из-за допинга лишился титула чемпиона PFL

Россиянин из-за допинга лишился титула чемпиона 2-го после UFC промоушена
Российского бойца Хайбулаева лишили титула чемпиона Гран-при PFL и дисквалифицировали на год
Мовлид Хайбулаев
Мовлид Хайбулаев (Фото: PFL)

Российского бойца Мовлида Хайбулаева лишили звания чемпиона PFL 2025 года в полулегком весе из-за нарушения антидопинговых правил и дисквалифицировали на один год. Об это сообщает пресс-служба лиги.

Американское антидопинговое агентство (USADA) уведомило Профессиональную бойцовскую лигу (PFL) о положительном допинг-тесте у россиянина и дисквалификации. По информации от USADA, его проба, взятая после финала сезона 1 августа в Атлантик-Сити, дала положительный результат на запрещенное вещество.

В начале августа Хайбулаев завоевал титул чемпиона Гран-при промоушена PFL. В полулегком весе он досрочно победил перуанца Хесуса Пинедо удушающим приемом в пятом раунде.

«В соответствии с правилами и положениями PFL, Хайбулаев дисквалифицирован с мирового турнира PFL 2025 года. Хайбулаев лишается звания чемпиона турнира PFL 2025 года в полулегком весе, чемпионского пояса и всех связанных с ним бонусов», — сообщает пресс-служба.

В активе 35-летнего спортсмена 24 победы и одна ничья в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся. Дисквалификация Хайбулаева действует со дня проведения допинг-теста. В соответствии с этим сроком, его возвращение в профессиональный спорт возможно не раньше августа 2026 года.

Гран-при PFL — это чемпионат по системе регулярного сезона и плей-офф. Бойцы борются за титул и крупный приз в финале.

PFL является вторым по популярности промоушеном ММА после UFC.

Авторы
Теги
Рената Утяева
Мовлид Хайбулаев PFL MMA

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Экс-чемпион Bellator Немков завоевал титул PFL в тяжелом весе
Спорт
Российский боец выиграл Гран-при PFL и заработал $500 тыс.
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 11:08 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 11:08
На северо-востоке Москвы загорелся склад с косметикой Общество, 11:18
Как выбрать элитную недвижимость для инвестиций Недвижимость, 11:17
К проекту «Зима в Москве» присоединились 50 сетей с 1600 ивентами Отрасли, 11:09
Российский боец из-за допинга лишился титула чемпиона PFL Спорт, 11:08
Зима без снега: как выбрать шины РБК и Ikon Tyres, 11:00
«Изменил все». Как футбольный мир оценил историческую игру Сафонова Спорт, 10:59
Зачем компаниям мотивация: анализ российского рынка Тренды, 10:56
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Провайдер объяснил лишение домена сайта издания Republic Технологии и медиа, 10:54
Де Вевер исключил использование активов России без условий Бельгии Политика, 10:51
На финишной прямой: как дожить до праздников и не перегореть Образование, 10:46
Politico узнало о главной цели стран ЕС на саммите в Брюсселе Политика, 10:46
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 10:46
Сколько Египет зарабатывает на Суэцком канале и индустрии путешествий РБК и РЭЦ, 10:45
Выйти из хаоса: нужна ли небольшой компании или ИП бизнес-стратегияПодписка на РБК, 10:44