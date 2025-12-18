Российский боец из-за допинга лишился титула чемпиона PFL

Российского бойца Хайбулаева лишили титула чемпиона Гран-при PFL и дисквалифицировали на год

Мовлид Хайбулаев (Фото: PFL)

Российского бойца Мовлида Хайбулаева лишили звания чемпиона PFL 2025 года в полулегком весе из-за нарушения антидопинговых правил и дисквалифицировали на один год. Об это сообщает пресс-служба лиги.

Американское антидопинговое агентство (USADA) уведомило Профессиональную бойцовскую лигу (PFL) о положительном допинг-тесте у россиянина и дисквалификации. По информации от USADA, его проба, взятая после финала сезона 1 августа в Атлантик-Сити, дала положительный результат на запрещенное вещество.

В начале августа Хайбулаев завоевал титул чемпиона Гран-при промоушена PFL. В полулегком весе он досрочно победил перуанца Хесуса Пинедо удушающим приемом в пятом раунде.

«В соответствии с правилами и положениями PFL, Хайбулаев дисквалифицирован с мирового турнира PFL 2025 года. Хайбулаев лишается звания чемпиона турнира PFL 2025 года в полулегком весе, чемпионского пояса и всех связанных с ним бонусов», — сообщает пресс-служба.

В активе 35-летнего спортсмена 24 победы и одна ничья в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся. Дисквалификация Хайбулаева действует со дня проведения допинг-теста. В соответствии с этим сроком, его возвращение в профессиональный спорт возможно не раньше августа 2026 года.



Гран-при PFL — это чемпионат по системе регулярного сезона и плей-офф. Бойцы борются за титул и крупный приз в финале.

PFL является вторым по популярности промоушеном ММА после UFC.