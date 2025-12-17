 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

В Союзе конькобежцев назвали букмекеров главным источником финансирования

В Союзе конькобежцев России назвали выплаты букмекеров основным финансированием
В 2025 году система распределения целевых отчислений букмекеров изменилась, в результате чего выплаты спортивным федерациям сократились на 50–70%
Николай Гуляев
Николай Гуляев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Отчисления от букмекеров были основным источником финансирования Союза конькобежцев России. Об этом интервью «РБК Спорт» сообщил президент организации Николай Гуляев.

«Те деньги, которые мы получали от единого регулятора азартных игр, были по большому счету основными источниками финансирования. <...> Конечно, это было таким серьезным подспорьем в нашей работе, целевые отчисления. Но мы живем в существующих реалиях, и я понимаю, что мы работали, работаем и будем дальше работать, и знаем, что делать и как», — сказал Гуляев.

Глава Cоюза конькобежцев Гуляев — о россиянах на Играх: «Чудес не ждем»
Спорт

Президент Союз конькобежцев России не назвал точные цифры по полученным отчислениям.

В середине 2025 года изменилась система распределения целевых отчислений от букмекеров между федерациями. Ранее те напрямую получали отчисления через Единый регулятор азартных игр. Сумма зависела от объема ставок на конкретный вид спорта — федерации получали долю с разницы ставки/выигрыши и проценты с выручки.

Однако сейчас ситуация изменилась. Теперь федерации напрямую получают только долю со ставок, что составляет всего 15% от общей суммы отчислений. Остальные же на конкурсной основе будет перераспределять созданный для этого Российский спортивный фонд. В результате, по данным «РБК Спорт», в ряде федераций финансирование со стороны целевых отчислений сократилось в третьем квартале на 50–70%.

Авторы
Теги
Полина Мельникова, Анна Романова
лыжи Олимпиада-2026 ISU

