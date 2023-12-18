Экс-глава Союза биатлонистов опротестовал приговор за растрату

Адвокат Вадим Мясников заявил, что до сих пор он и его подзащитный не получили из суда ни протокола заседания, ни мотивированного решения

Фото: Александр Кравцов (Антон Новодережкин / ТАСС)

Приговоренный к семи годам тюрьмы экс-директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП) Александр Кравцов подал апелляционную жалобу. Об этом рассказал ТАСС адвокат осужденного Вадим Мясников.

По его словам, они пока не получили из суда ни протокола заседания, ни мотивировочной части решения. «Мы сейчас подали апелляционную жалобу с основными доводами о нашем несогласии. Считаем, что деяние отсутствовало как таковое. А после того, как будет полный текст приговора, мы подадим дополнение к своей жалобе», — сказал он.

Мясников отметил, что ему хотелось бы также ознакомиться с протоколом судебного заседания. «Если все верно, то, соответственно, не будем подавать [дополнение к жалобе]. Александр Михайлович в Москве, он находится в следственном изоляторе и также полон сил, чтобы обжаловать приговор», — сказал Мясников.

В конце ноября Замоскворецкий суд признал Кравцова виновным по пяти эпизодам растраты в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде семи лет колонии общего режима. В ходе прений сторон гособвинитель требовал приговорить экс-чиновника к десяти годам лишения свободы.

Кравцова задержали, а потом арестовали (позже его переводили под домашний арест, но потом вновь заключили под стражу) в сентябре 2020 года. По версии следствия, он трудоустроил несколько человек на различные должности в ЦСП, но фактически эти люди там не работали. Сумма ущерба изначально оценивалась в 14,45 млн руб., однако к весне 2022 года выросла до 26 млн руб.

Кравцов не признал вину. Он говорил, что люди, которые проходят как «мертвые души» по документам, являются членами экспертного совета с соответствующими полномочиями и регалиями. Кравцов также заявлял, что в основу уголовного дела легли показания его бывшего заместителя, который был уволен и, по мнению Кравцова, пытался свести с ним счеты.

По делу проходят еще несколько человек: бывший вице-президент Олимпийского комитета России Геннадий Алешин, экс-глава сочинского филиала ЦСП Игорь Бойко, бывший антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Роберт Попов, сын главного бухгалтера ЦСП Денис Фролов и старшая дочь Елена Новикова. Именно двое последних, по версии следствия, были фиктивно трудоустроены в ЦСП. Все фигуранты дела, кроме Кравцова, получили условные сроки.

Кравцов был президентом СБР с 2014 по 2018 год (на этом посту он сменил Михаила Прохорова). На Олимпиаде-2014 в Сочи он возглавлял российскую делегацию.