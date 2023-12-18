Уголовное дело возбудили по факту гибели подростка на турнире по боксу

Уголовное дело возбудили по факту гибели подростка на турнире по боксу

В заявлении регионального управления СК России отмечается, что факту смерти возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: Николай Титов / Global Look Press

Следственным отделом по городу Первоуральск регионального СКР возбудил уголовное дело по факту гибели подростка на соревнованиях по боксу в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

В финале турнира в Первоуральске, который прошел 17 декабря, 14-летний подросток потерял сознание после серии пропущенных ударов. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал РБК, что подросток, по предварительным данным, перед потерей сознания получил сильный удар в область печени.



Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил РБК, что вызванная на место происшествия бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу, однако спасти подростка не удалось, он скончался. «Тело подростка направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, истребуется и изучается документация о проверке допуска спортсменов до соревнований», — сказал Шульга.

В заявлении регионального управления СК России отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).