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Подросток умер во время финала турнира по боксу в Свердловской области

В Свердловской области 14-летний подросток умер во время финала турнира по боксу
В финале турнира в Первоуральске 14-летний подросток потерял сознание, ему пытались оказать помощь, но он скончался. В свердловском главке МВД рассказали РБК, что подросток получил сильный удар в область печени
Фото: Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Global Look Press

Подросток 2009 года рождения скончался на открытом первенстве по боксу в Первоуральске, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Турнир был организован городским Центром развития детей и молодежи и проходил 16–17 декабря. Погибший соревновался в течение двух дней и выиграл все раунды, но в финале потерял сознание, пропустив несколько ударов.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил РБК, что вызванная на место происшествия бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу, однако спасти подростка не удалось, он скончался. «Тело подростка направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, истребуется и изучается документация о проверке допуска спортсменов до соревнований», — сказал Шульга.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал РБК, что подросток, по предварительным данным, перед потерей сознания получил сильный удар в область печени.

«Во-первых, искренние соболезнования родителям Тимофея — так зовут погибшего юного спортсмена — и первоуральской школе № 32, где он учился в восьмом классе, в связи с произошедшей трагедией. Мальчик воспитывался в полной благополучной семье, характеризовался положительно», — сказал Горелых.

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В прокуратуре отметили, что подросток скончался в машине скорой помощи.

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