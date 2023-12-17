Подросток умер во время финала турнира по боксу в Свердловской области
Подросток 2009 года рождения скончался на открытом первенстве по боксу в Первоуральске, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Турнир был организован городским Центром развития детей и молодежи и проходил 16–17 декабря. Погибший соревновался в течение двух дней и выиграл все раунды, но в финале потерял сознание, пропустив несколько ударов.
Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил РБК, что вызванная на место происшествия бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу, однако спасти подростка не удалось, он скончался. «Тело подростка направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, истребуется и изучается документация о проверке допуска спортсменов до соревнований», — сказал Шульга.
Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал РБК, что подросток, по предварительным данным, перед потерей сознания получил сильный удар в область печени.
«Во-первых, искренние соболезнования родителям Тимофея — так зовут погибшего юного спортсмена — и первоуральской школе № 32, где он учился в восьмом классе, в связи с произошедшей трагедией. Мальчик воспитывался в полной благополучной семье, характеризовался положительно», — сказал Горелых.
В прокуратуре отметили, что подросток скончался в машине скорой помощи.
Проведение доследственной проверки контролирует прокуратура.
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