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Американского баскетболиста обвинили в убийстве девушки

Американского баскетболиста Ченса Команча обвинили в убийстве девушки
Помимо 27-летнего баскетболиста Ченса Команча агенты ФБР задержали его 19-летнюю подругу Сакари Харнден
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Ченс Команчи и Сакари Харнден (Фото: Las Vegas Metropolitan Police Department)

Форвард клуба Лиги развития Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Стоктон Кингз» Ченс Команч задержан по обвинению в убийстве девушки. Об этом говорится в заявлении полиции Лас-Вегаса.

Родные 23-летней Марайны Роджерс заявили о ее пропаже 6 декабря. С 7 декабря она числилась пропавшей без вести. Вскоре тело девушки было найдено в пустынной местности в городе Хендерсон (штат Невада).

27-летнего баскетболиста взяли под стражу в Сакраменто (штат Калифорния). Во вторник, 19 декабря, он будет экстрадирован в Лас-Вегас. А двумя днями ранее агенты ФБР задержали 19-летнюю подругу спортсмена Сакари Харнден.

По данным полиции, 5 декабря Роджерс гуляла с друзьями и у нее была запланированная встреча с Харнден, которая привела с собой своего парня. В отчете отмечается, что Харнден насильно удерживала Роджерс с целью ее убийства или причинения телесных повреждений. Девушка также проходит в качестве обвиняемой по другому делу: о краже часов Rolex.

«Стоктон Кингз» проводил игру в Хендерсоне 5 декабря, за день до сообщения близких об исчезновении Роджерс. Следователи на данный момент не выяснили, как долго Команч пробыл в Лас-Вегасе. Но известно, что уже 7 декабря он был на матче в Портленде (штат Орегон). Подробностей о предполагаемой роли Команча в преступлении полиция пока не раскрывает.

На счету Команча одна игра в НБА, где он дебютировал в составе «Портленд Трейл Блейзерз».

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Руслан Алиев
Баскетбол убийство
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