Роману Ротенбергу грозит наказание за мат во время матча детских команд

Ротенберг разнервничался из-за травмы хоккеиста в матче первенства Москвы и кричал: «Где скорая?», используя также нецензурную лексику. Теперь СДК Федерации хоккея Москвы рассмотрит его поведение

Роман Ротенберг (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Москвы (ФХМ) рассмотрит поведение главного тренера клуба «Красная машина Юниор» Романа Ротенберга во время матча против «АКМ». Об этом сообщается в телеграм-канале ФХМ.

«Поведение Ротенберга, использовавшего нецензурную лексику во время матча детских команд (видеозапись имеется в распоряжении ФХМ), будет вынесено на заседание Спортивно-дисциплинарного комитета», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 15 октября во время матча первенства Москвы среди команд 2014 года рождения. В одном из моментов хоккеист команды Ротенберга Артем Султангареев влетел головой в борт после попытки забросить шайбу. Когда юному хоккеисту оказывались помощь на скамейке, Ротенберг кричал: «Где скорая?», используя также матерные выражения. В итоге хоккеиста все же увезли в больницу в Новомосковске, в тот же день он был отпущен домой, показаний для госпитализации не выявили.

«Помощь Султангарееву врачом команды и бригадой СМП была оказана максимально оперативно, при этом бригада арбитров также максимально быстро отреагировала на ситуацию, возникшую в результате случайного столкновения головы игрока с бортом», — добавили в ФХМ.

В ФХМ сообщили, что с 1 января 2026 года все игроки в первенстве Москвы будут обязаны использовать спортивные капы для предотвращения сотрясений мозга.

Там также отметили, что в указанном матче бригада арбитров действовала «в полном соответствии с Правилами игры в хоккей, должностными инструкциями и неписаными правилами о человеческом участии и взаимопомощи». «Мы желаем скорейшего возвращения на лед Артему Султангарееву и призываем оставить выбор средств и методов оказания медицинской помощи исключительно людям, для которых это является профессиональной обязанностью», — заключили в ФХМ.

Бывший главный тренер петербургского СКА Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо» в начале июля. Перед ним стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея.