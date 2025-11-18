 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Балтика» стала новым спонсором футбольной «Балтики»

Бренд безалкогольного пива «Балтика 0» стал официальным партнером калининградского клуба

Пивоваренная компания «Балтика» стала новым спонсором калининградского футбольного клуба «Балтика». Об этом сообщается на сайте команды.

«Очевидное и очень вероятное случилось: теперь ваши любимые бренды не просто ассоциируются друг с другом, но и играют в одной команде! Бренд безалкогольного пива «Балтика 0» стал официальным партнером ФК «Балтика», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 15 турах.

В июле перед стартом сезона 2024/25 чемпионата России «Балтика» стала новым спонсором РПЛ.

В России с 1 января 2005 года запрещено продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях. За год до этого была ограничена реклама пива на стадионах и на телевидении. В декабре 2019 года проект закона о снятии запрета на продажу пива во время официальных футбольных матчей прошел только первое чтение в Госдуме, в 2024 году работа над ним возобновилась. Минфин и Российский футбольный союз ранее поддержали возвращение пива на арены.

Читайте РБК в MAX!

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Балтика
