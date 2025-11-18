«Балтика» стала новым спонсором футбольной «Балтики»
Пивоваренная компания «Балтика» стала новым спонсором калининградского футбольного клуба «Балтика». Об этом сообщается на сайте команды.
«Очевидное и очень вероятное случилось: теперь ваши любимые бренды не просто ассоциируются друг с другом, но и играют в одной команде! Бренд безалкогольного пива «Балтика 0» стал официальным партнером ФК «Балтика», — говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 15 турах.
В июле перед стартом сезона 2024/25 чемпионата России «Балтика» стала новым спонсором РПЛ.
В России с 1 января 2005 года запрещено продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях. За год до этого была ограничена реклама пива на стадионах и на телевидении. В декабре 2019 года проект закона о снятии запрета на продажу пива во время официальных футбольных матчей прошел только первое чтение в Госдуме, в 2024 году работа над ним возобновилась. Минфин и Российский футбольный союз ранее поддержали возвращение пива на арены.
