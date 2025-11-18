 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Овечкин забил во втором матче подряд и побил 54-летний рекорд НХЛ

Овечкин побил 54-летний рекорд НХЛ по голам на одной арене
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился голом в матче с «Лос-Анджелесом». Он впервые за нынешний сезон НХЛ забросил шайбу во втором матче подряд
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился голом на 22-й минуте. Россиянин установил рекорд по голам на одной арене, забросив 442 шайбы на «Кэпитал Уан‑арене» в Вашингтоне.

Овечкин обошел по этому показателю рекорд канадца Горди Хоу, который держался с 1971 года. Он 441 раз отметился голами на арене «Детройт Олимпия» в Детройте.

Овечкин впервые в сезоне забросил более одной шайбы в трех матчах
Спорт

Также Овечкин установил новый рекорд по числу победных шайб в домашних матчах в регулярных чемпионатах и плей-офф. Он отметился 81 победной шайбой на домашней арене. Ранее он делил лидерство по этому показателю с чехом Яромиром Ягром (по 80 голов).

Овечкин находится в двух голах от установления рекорда по победным шайбам с учетом плей-офф. На данный момент на его счету ⁠150 голов, у рекордсмена Яромира Ягра — 151.

Всего на счету Овечкина в НХЛ 980 голов (903 в регулярных чемпионатах и 77 в плей-офф). Он находится в 36 голах от повторения абсолютного снайперского рекорда НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки (894+122).

Также Овечкин находится в трех очках от топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ. На данный момент на его счету 1638 очков в 1510 матчах. Он станет первым левым крайним в топ-10. На данный момент в топ-10 всего два фланговых нападающих, и все он играли на позиции правого крайнего. Из действующих игроков в топ-10 входит только центрфорвард «Питтсбург Пингвиз» Сидни Кросби (9-е место — 1707 очков).

Овечкин впервые в сезоне отметился заброшенной шайбой в двух матчах подряд. В прошлой игре он отличился в ворота «Нью-Джерси».

Нынешний сезон является для Овечкина последним по действующему контракту. Ранее он не исключил, что после сезона вернется в Россию, однако окончательного решения он еще не принял.

Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Лос-Анджелес Кингз
Александр Овечкин
