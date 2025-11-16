Овечкин впервые в сезоне забросил более одной шайбы в трех матчах

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и сделал голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился в серии буллитов пользу гостей — 3:2.

В активе Овечкина пять голов и девять передач в сезоне. Россиянин впервые в сезоне смог забросить не менее двух шайб в трех матчах. Ранее он поражал ворота не чаще раза в трех матчах.

Всего на счету Овечкина в НХЛ 979 голов (902 в регулярных чемпионатах и 77 в плей-офф). Он находится в 37 голах от повторения абсолютного снайперского рекорда НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки (894+122).

Также Овечкин находится в четырех очках от топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ. На данный момент на его счету 1637 очков в 1509 матчах. Он станет первым левым крайним в топ-10. На данный момент в топ-10 всего два фланговых нападающих, и все он играли на позиции правого крайнего. Из действующих игроков в топ-10 входит только центрфорвард «Питтсбург Пингвиз» Сидни Кросби (9-е место — 1707 очков).

Нынешний сезон является для Овечкина последним по действующему контракту. Ранее он не исключил, что после сезона вернется в Россию, однако окончательного решения он еще не принял.