Реклама
Рекорд Овечкина в НХЛ⁠,
0

Овечкин впервые в сезоне забросил более одной шайбы в трех матчах

Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
В активе Овечкина пять голов и девять передач в сезоне. Россиянин впервые в сезоне смог забросить не менее двух шайб в трех матчах. Ранее он поражал воротаа не чаще раза в трех матчах

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и сделал голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился в серии буллитов пользу гостей — 3:2.

В активе Овечкина пять голов и девять передач в сезоне. Россиянин впервые в сезоне смог забросить не менее двух шайб в трех матчах. Ранее он поражал ворота не чаще раза в трех матчах.

Всего на счету Овечкина в НХЛ 979 голов (902 в регулярных чемпионатах и 77 в плей-офф). Он находится в 37 голах от повторения абсолютного снайперского рекорда НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки (894+122).

Также Овечкин находится в четырех очках от топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ. На данный момент на его счету 1637 очков в 1509 матчах. Он станет первым левым крайним в топ-10. На данный момент в топ-10 всего два фланговых нападающих, и все он играли на позиции правого крайнего. Из действующих игроков в топ-10 входит только центрфорвард «Питтсбург Пингвиз» Сидни Кросби (9-е место — 1707 очков).

Нынешний сезон является для Овечкина последним по действующему контракту. Ранее он не исключил, что после сезона вернется в Россию, однако окончательного решения он еще не принял.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Теги
Персоны
Александр Овечкин НХЛ россияне в НХЛ
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года

