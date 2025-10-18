«Спартак» вдесятером вырвал ничью в матче РПЛ с «Ростовом», забив на 85-й минуте

«Спартак» вдесятером вырвал ничью у «Ростова», забив на 85-й минуте

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Красно-белые» большую часть матча играли в меньшинстве после удаления ганского защитника Джику

Фото: телеграм-канал ФК «Спартак»

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе гостей гол забил Тимур Сулейманов (54-я минута), у хозяев отличился Эсекьель Барко (85).

В начале первого тайма защитник «Спартака» Срджан Бабич получил травму колена, и его увезли с поля на носилках на специальной машине. На 10-й минуте вместо серба на поле вышел Кристофер Ву.

На 26-й минуте красную карточку за фол последней надежды получил еще один центральный защитник «Спартака» — ганец Александер Джику.

«Спартак» заработал уже третью красную карточку в первых таймах в этом чемпионате — это повторение клубного антирекорда, сообщает «Цифроскоп». В сезоне 2022/23 у «красно-белых» также было три удаления в первых таймах.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович, который 19 сентября был дисквалифицирован на месяц за красную карточку в матче с московским «Динамо», отбыл последнюю игру своего отстранения.

«Спартак» набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 14 очками расположился на десятой строчке.

В следующем туре «Спартак» 26 октября примет «Оренбург», «Ростов» в тот же день сыграет с махачкалинским «Динамо».