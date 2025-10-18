 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив ЦСКА 1 2,7 x 3,5 2 2,68 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Зенит 1 7,9 x 4,8 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Балтика 1 2,7 x 2,9 2 2,95 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ахмат 1 1,75 x 3,9 2 4,5 Футбол Англия. Премьер-Лига Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1 1,6 x 4,3 2 5,1 Футбол Италия. Серия А Милан Фиорентина 1 1,55 x 4,1 2 6,2 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер Азамат Бекоев Юсри Белгаруи 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

«Спартак» вдесятером вырвал ничью у «Ростова», забив на 85-й минуте

«Спартак» вдесятером вырвал ничью в матче РПЛ с «Ростовом», забив на 85-й минуте
Встреча завершилась со счетом 1:1. «Красно-белые» большую часть матча играли в меньшинстве после удаления ганского защитника Джику
Фото: телеграм-канал ФК «Спартак»
Фото: телеграм-канал ФК «Спартак»

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе гостей гол забил Тимур Сулейманов (54-я минута), у хозяев отличился Эсекьель Барко (85).

В начале первого тайма защитник «Спартака» Срджан Бабич получил травму колена, и его увезли с поля на носилках на специальной машине. На 10-й минуте вместо серба на поле вышел Кристофер Ву.

На 26-й минуте красную карточку за фол последней надежды получил еще один центральный защитник «Спартака» — ганец Александер Джику.

«Спартак» заработал уже третью красную карточку в первых таймах в этом чемпионате — это повторение клубного антирекорда, сообщает «Цифроскоп». В сезоне 2022/23 у «красно-белых» также было три удаления в первых таймах.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович, который 19 сентября был дисквалифицирован на месяц за красную карточку в матче с московским «Динамо», отбыл последнюю игру своего отстранения.

«Спартак» набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 14 очками расположился на десятой строчке.

В следующем туре «Спартак» 26 октября примет «Оренбург», «Ростов» в тот же день сыграет с махачкалинским «Динамо».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК Ростов
Материалы по теме
Футболист «Спартака» покинул поле на носилках из-за травмы
Спорт
Бывший спортдиректор ЦСКА станет отвечать в «Спартаке» за молодежь
Спорт
Тренер «Спартака» объяснил критику в свой адрес тем, что он иностранец
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Мерц раскрыл, что сказал ему Зеленский после встречи с Трампом Политика, 17:50
«Ак Барс» упустил преимущество в две шайбы, но выиграл седьмой раз подряд Спорт, 17:47
Медведев отреагировал на сообщения об отказе Трампа дать Tomahawk Украине Политика, 17:34
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Австрия одобрит санкции против России, которые тормозила из-за Raiffeisen Политика, 17:24
«Спартак» вдесятером вырвал ничью у «Ростова», забив на 85-й минуте Спорт, 17:14
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Медведев назвал неработающим тезис Трампа о признании Украины победителем Политика, 16:56
Клуб АПЛ уволил тренера спустя чуть больше месяца после назначения Спорт, 16:53
Деньги из бутылки: как инвестировать в вино РБК и СберПервый, 16:42
Глава белгородского села получил ранение в результате атаки беспилотника Политика, 16:41
Андрей Лихачев, «СберСити» — про умный город для стартапов и будущего Недвижимость, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37