«Ноттингем Форест» уволил Постекоглу спустя чуть больше месяца после назначения

Клуб АПЛ уволил тренера спустя чуть больше месяца после назначения

Ангелос Постекоглу работал в «Ноттингем Форест» с начала сентября, но в восьми матчах не смог одержать с клубом ни одной победы

Ангелос Постекоглу (Фото: Shaun Botterill / Getty Images)

Австралиец Ангелос Постекоглу уволен с поста главного тренера «Ноттингем Форест». Об этом сообщается на сайте клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

В субботу, 18 октября, «Ноттингем Форест» в восьмом туре АПЛ проиграл «Челси» со счетом 0:3.

60-летний Постекоглу был назначен главным тренером «Ноттингем Форест» 9 сентября. В восьми матчах с командой у австралийца две ничьи и шесть поражений.

В прошлом сезоне Постекоглу привел «Тоттенхэм» к победе в Лиге Европы, но команда показала свой худший в истории результат в АПЛ, заняв 17-е место, — ниже только три вылетевших клуба. В начале июня его уволили.

Постекоглу ранее возглавлял «Селтик», с которым выиграл два чемпионата Шотландии, Кубок и дважды — Суперкубок страны, а также различные австралийские клубы, греческий «Панахаики» и японский «Иокогама Ф. Маринос».