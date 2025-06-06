«Тоттенхэм» уволил тренера после первого за 41 год еврокубкового трофея

Ангелос Постекоглу отправлен в отставку после того, как команда заняла 17-е место в чемпионате АПЛ

Ангелос Постекоглу (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Ангелос Постекоглу уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма». Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Австралиец возглавлял «Тоттенхэм» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне команда показала свой худший в истории результат в премьер-лиге, заняв 17-е место, — ниже только три вылетевших клуба.

Тем не менее «Тоттенхэм» дошел до финала Лиги Европы, где обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Тоттенхэм» в последний раз до этого завоевывал еврокубковый трофей в 1984 году — Кубок УЕФА. А в 2008 году клуб выиграл последний трофей — Кубок английской лиги. После этого команда проиграла четыре финала — три в Кубке лиги (2009, 2015, 2021), один в Лиге чемпионов (2019), где уступила «Ливерпулю».

«Тоттенхэм» завоевал путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Постекоглу ранее возглавлял «Селтик», с которым выиграл два чемпионата Шотландии, Кубок и дважды — Суперкубок страны, а также различные австралийские клубы, греческий «Панахаики» и японский «Иокогама Ф. Маринос».