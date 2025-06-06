«Тоттенхэм» уволил тренера после первого за 41 год еврокубкового трофея
Ангелос Постекоглу уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма». Об этом сообщается на сайте английского клуба.
Австралиец возглавлял «Тоттенхэм» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне команда показала свой худший в истории результат в премьер-лиге, заняв 17-е место, — ниже только три вылетевших клуба.
Тем не менее «Тоттенхэм» дошел до финала Лиги Европы, где обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0).
«Тоттенхэм» в последний раз до этого завоевывал еврокубковый трофей в 1984 году — Кубок УЕФА. А в 2008 году клуб выиграл последний трофей — Кубок английской лиги. После этого команда проиграла четыре финала — три в Кубке лиги (2009, 2015, 2021), один в Лиге чемпионов (2019), где уступила «Ливерпулю».
«Тоттенхэм» завоевал путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Постекоглу ранее возглавлял «Селтик», с которым выиграл два чемпионата Шотландии, Кубок и дважды — Суперкубок страны, а также различные австралийские клубы, греческий «Панахаики» и японский «Иокогама Ф. Маринос».
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