Футболист «Спартака» покинул поле на носилках из-за травмы

Защитник Срджан Бабич травмировал колено, и его увезли с поля на специальной машине

Срджан Бабич (Фото: Feoktistov Alexander / FC Spartak-Moscow / Global Look Press)

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич получил травму колена в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

Футболист сборной Сербии неудачно приземлился на газон и не смог продолжить игру. Его увезли с поля на носилках на специальной машине.

На 10-й минуте вместо Бабича на поле вышел Кристофер Ву.

По предварительным данным, у защитника «Спартака» подозрение на травму крестообразных связок, пишет «РБ Спорт».

К середине первого тайма счет в матче пока 0:0.