Футболист «Спартака» покинул поле на носилках из-за травмы
Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич получил травму колена в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».
Футболист сборной Сербии неудачно приземлился на газон и не смог продолжить игру. Его увезли с поля на носилках на специальной машине.
На 10-й минуте вместо Бабича на поле вышел Кристофер Ву.
По предварительным данным, у защитника «Спартака» подозрение на травму крестообразных связок, пишет «РБ Спорт».
К середине первого тайма счет в матче пока 0:0.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?