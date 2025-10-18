 Перейти к основному контенту
Спорт
0

«Трактор» нанес «Салавату Юлаеву» пятое подряд поражение в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1, Джош Ливо забросил победную шайбу на 58-й минуте
Фото: телеграм-канал ХК «Трактор»
Фото: телеграм-канал ХК «Трактор»

Челябинский «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Егор Коршков (45-я минута) и Джош Ливо (58). У проигравших отличился Евгений Кулик (48).

«Салават Юлаев» потерпел пятое подряд поражение.

«Трактор», финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, набрал 20 очков в 17 матчах и занимает пятое место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с восемью очками в 15 играх расположился на последней, 11-й строчке.

В следующем матче «Трактор» 21 октября снова сыграет против «Салавата Юлаева», только в гостях.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Трактор ХК Салават Юлаев
