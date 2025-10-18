«Трактор» нанес «Салавату Юлаеву» пятое подряд поражение в КХЛ
Челябинский «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Егор Коршков (45-я минута) и Джош Ливо (58). У проигравших отличился Евгений Кулик (48).
«Салават Юлаев» потерпел пятое подряд поражение.
«Трактор», финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, набрал 20 очков в 17 матчах и занимает пятое место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с восемью очками в 15 играх расположился на последней, 11-й строчке.
В следующем матче «Трактор» 21 октября снова сыграет против «Салавата Юлаева», только в гостях.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?