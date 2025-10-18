 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Клуб Дзюбы впервые с июля выиграл матч в РПЛ

«Акрон» одержал первую победу в РПЛ с июля, обыграв «Пари НН»
Гол Стефана Лончара принес «Акрону» гостевую победу над «Пари НН»
Фото: телеграм-канал ФК «Пари НН»
Фото: телеграм-канал ФК «Пари НН»

Футболисты тольяттинского «Акрона» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:0 в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил Стефан Лончар (71-я минута).

37-летний форвард «Акрона» Артем Дзюба, который является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, отыграл все 90 минут и заработал желтую карточку.

«Акрон» одержал первую победу в РПЛ с 26 июля, когда во втором туре обыграл «Сочи» (4:0). Также тольяттинский клуб нанес «Пари НН» четвертое поражение подряд.

«Акрон» набрал 11 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» с шестью очками расположился на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре «Пари НН» 26 октября примет калининградскую «Балтику», «Акрон» в тот же день дома сыграет с московским «Локомотивом».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Артем Дзюба
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Пари Нижний Новгород ФК Акрон Артем Дзюба
Артем Дзюба
Артем Дзюба
спортсмен, футболист
22 августа 1988 года
