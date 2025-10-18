Клуб Дзюбы впервые с июля выиграл матч в РПЛ
Футболисты тольяттинского «Акрона» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:0 в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол забил Стефан Лончар (71-я минута).
37-летний форвард «Акрона» Артем Дзюба, который является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, отыграл все 90 минут и заработал желтую карточку.
«Акрон» одержал первую победу в РПЛ с 26 июля, когда во втором туре обыграл «Сочи» (4:0). Также тольяттинский клуб нанес «Пари НН» четвертое поражение подряд.
«Акрон» набрал 11 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» с шестью очками расположился на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре «Пари НН» 26 октября примет калининградскую «Балтику», «Акрон» в тот же день дома сыграет с московским «Локомотивом».
