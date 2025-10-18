Тренер «Вашингтона» оценил важность первого гола Овечкина в сезоне
Шайба российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты Уайлд» была очень важной для команды. Такое мнение высказал главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери.
«Вашингтон» победил «Миннесоту» со счетом 5:1. 40-летний Овечкин забросил третью шайбу своей команды, а также забил свой первый гол в пяти играх с начала сезона.
«Это был важный момент, счет 2:1. Игра все еще была напряженной, хотя мы и контролировали ход встречи. Третий гол облегчил ситуацию, он был очень важным. Все первое звено (Овечки — Дилан Строум — Энтони Бовилье) превосходно провело игру», — цитирует Карбери RMNB.
Следующий матч «Вашингтон» проведет дома против «Ванкувер Кэнакс» 19 октября.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
