Тренер «Вашингтона» оценил важность первого гола Овечкина в сезоне

Спенсер Карбери похвалил все первое звено своей команды после победы над «Миннесотой» со счетом 5:1
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Шайба российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты Уайлд» была очень важной для команды. Такое мнение высказал главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери.

«Вашингтон» победил «Миннесоту» со счетом 5:1. 40-летний Овечкин забросил третью шайбу своей команды, а также забил свой первый гол в пяти играх с начала сезона.

«Это был важный момент, счет 2:1. Игра все еще была напряженной, хотя мы и контролировали ход встречи. Третий гол облегчил ситуацию, он был очень важным. Все первое звено (Овечки — Дилан Строум — Энтони Бовилье) превосходно провело игру», — цитирует Карбери RMNB.

Следующий матч «Вашингтон» проведет дома против «Ванкувер Кэнакс» 19 октября.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Спенсер Карбери
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
