Сможет ли ЦСКА доказать, что достоин лидерства. Интриги тура РПЛ

«Локомотив» подошел к дерби в РПЛ с самой длинной беспроигрышной серией в Европе

На «РЖД Арене» пройдет московское дерби «Локомотива» с ЦСКА, «Спартак» примет «Ростов», московское «Динамо» сыграет против «Ахмата». Главное о 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»

«Спартак» — «Ростов»

Дата и время: 18 октября, 15:15

Место проведения «Лукойл Арена»

В матче прошлого тура чемпионата России «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3, пропустив все три мяча в первом тайме всего за 18 минут. Команде удалось отыграть два гола усилиями Жедсона Фернандеша и Ливая Гарсии. Это поражение стало первым для «Спартака» после дисквалификации Деяна Станковича — до этого команда одержала победы в двух матчах РПЛ и одном кубковом поединке, выступая без главного тренера. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 18 очками.

«Ростов» демонстрирует неплохую игру, однако результативность команды оставляет желать лучшего: всего девять забитых мячей за все туры РПЛ. Меньше забили только «Сочи» (7) и «Динамо Махачкала» (5). Сейчас у клуба беспроигрышная серия, насчитывающая шесть матчей. В последнем туре «Ростов» одержал победу над «Оренбургом» благодаря единственному голу Тимура Сулейманова, забитому на 84-й минуте. «Ростов» находится на 10-м месте с 13 очками.

«Динамо Махачкала» — «Краснодар»

Дата и время: 18 октября, 17:30

Место проведения: «Анжи-Арена»

В 11-м туре РПЛ «Динамо Махачкала» уступило «Балтике» со счетом 0:2. В последних четырех матчах «Динамо» потерпело два поражения и дважды сыграло вничью, занимая 12-ю строчку в турнирной таблице с десятью очками. Последняя победа махачкалинцев датируется седьмым туром, когда они обыграли московское «Динамо» под руководством Карпина со счетом 1:0.

Действующий чемпион «Краснодар» одержал уверенную победу над «Ахматом» со счетом 2:0. Голами отметились Джон Кордоба и Диего Коста. Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев показал надежную игру и отразил пенальти в компенсированное время. Всего в своей карьере в РПЛ он отразил шесть из девяти пенальти. После игры «Краснодар» ненадолго возглавил турнирную таблицу РПЛ, но сейчас занимает третье место с 23 очками.

«Локомотив» — ЦСКА

Дата и время: 18 октября, 19:45

Место проведения: «РЖД Арена»

Полторы недели назад «Локомотив» в московском дерби на своем поле одержал яркую победу над «Динамо» со счетом 5:3. Хозяева открыли счет уже на 34-й секунде благодаря голу Даниила Пруцева, однако затем пропустили два мяча в ответ. В итоге футболистам удалось переломить ход игры и одержать победу. Сейчас «Локомотив» — единственная команда в РПЛ, не потерпевшая ни одного поражения. В активе москвичей шесть побед и пять ничьих. С 23 очками «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь предстоящему сопернику — ЦСКА.

В прошлом туре ЦСКА также одержал победу в московском дерби над «Спартаком». Армейцы создали комфортное преимущество в три гола всего за 18 минут, однако не сумели удержать его, пропустив два мяча в ответ. Гол Ивана Облякова, который мог стать четвертым для ЦСКА, был отменен. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Матч не обошелся без травм: голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев получил надрыв связок голеностопа и был заменен. По словам врача команды, восстановление займет около двух недель. Сейчас ЦСКА располагается на первом месте в таблице с 24 очками.

«Сочи» — «Зенит»

Дата и время: 19 октября, 14:30

Место проведения: «Фишт»

«Сочи» остается аутсайдером чемпионата, занимая последнее, 16-е место с 5 очками. В прошлом туре команда одержала первую победу в сезоне, обыграв «Пари НН» благодаря голу на 55-й минуте. Вратарь «Пари НН» Никита Медведев отразил пенальти Игнасио Сааведры, но чилиец успел сыграть на добивании.

«Зенит» идет вторым в РПЛ по длительности беспроигрышной серии после «Локомотива», не проигрывая на протяжении семи матчей. В прошлой игре петербуржцы сыграли вничью с «Акроном» (1:1), хотя могли и проиграть, если бы Дзюба реализовал пенальти в добавленное время.

Педро вывел «Зенит» вперед на 11-й минуте, но к концу первого тайма «Акрон» сравнял счет. Сейчас клуб из Санкт-Петербурга находится на четвертой позиции в таблице чемпионата с 20 очками.

«Динамо Москва» — «Ахмат»

Дата и время: 19 октября, 19:30

Место проведения: «ВТБ Арена»

В зрелищном московском дерби между «Динамо» и «Локомотивом» команда Валерия Карпина упустила победу, проиграв со счетом 3:5. «Динамо» пропустило гол уже на 34-й секунде, сумело сравнять счет и даже выйти вперед, но не удержало преимущество. Этот матч стал одним из самых результативных московских дерби в истории чемпионата России, повторив рекорд 1994 года, когда «Локомотив» разгромил «Торпедо» (8:0). Всего в чемпионатах России было сыграно 705 московских дерби.

Кроме того, «Динамо» повторило свой антирекорд по пропущенным голам в матчах против московских команд, пропустив пять мячей, как и в играх против «Спартака» в 1992 и 2005 годах.

«Ахмат» потерпел поражение от «Краснодара» (0:2) в прошлом матче, не сумев поразить ворота соперника. Это поражение стало первым для команды под руководством Станислава Черчесова. Стоит отметить, что после матча разгорелся скандал: защитник «Ахмата» Усман Ндонг обвинил капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в расистском оскорблении (Сперцян, в свою очередь, заявил об оскорблении в свой адрес).

В результате, Ндонгу не отменили красную карточку, но КДК РФС решили остранить игрока на два матча, а Сперцян был оштрафован на 150 тысяч рублей. Глава КДК Артур Григорьянц сказал, что Сперцян признал, что спровоцировал Ндонга.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» и «Ахмат» идут следом друг за другом, имея по 15 очков: «Динамо» занимает восьмое место, а «Ахмат» — девятое.