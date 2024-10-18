FIDE отстранила подозреваемого в читерстве украинского шахматиста

Временное отстранение будет действовать до 1 января 2025 года. Кирилла Шевченко ранее выгнали с командного чемпионата Испании из-за подозрений в мошенничестве

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Этическая и дисциплинарная комиссия Международной шахматной федерации (FIDE) временно отстранила выступающего под флагом Румынии украинского гроссмейстера Кирилла Шевченко, подозреваемого в жульничестве. Об этом сообщается в аккаунте FIDE в соцсети Х.

Шахматист отстранен до 1 января 2025 года.

«EDC будет готова пересмотреть свое решение относительно временного отстранения, если от игрока в любое время в течение следующих двух недель поступит мотивированное ходатайство на этот счет. Тем временем комиссия по честной продолжит расследование», — говорится в сообщении.

Уроженца Киева Шевченко, с прошлого года выступающего за Румынию, ранее сняли с турнира в Мелилье после двух туров, засчитав ему два поражения.

Подозрения в отношении 22-летнего гроссмейстера возникли из-за частых отлучек в туалет, где дважды находили мобильные телефоны, один из них был с запиской с почерком украинца. Сам Шевченко вину отрицал, а клуб «Силья» из Валенсии, за который выступал киевлянин, выразил несогласие с решением организаторов.

Шевченко является победителем командного чемпионата Европы 2021 года в составе сборной Украины.