Украинского гроссмейстера поймали на жульничестве благодаря уборщице
Украинского шахматиста Кирилла Шевченко, ныне выступающего за Румынию, исключили из командного чемпионата Испании после двух туров из-за обвинений в нечестной игре, пишет El Mundo.
Шевченко играл на турнире в Мелилье за валенсийский клуб «Силья».
Подозрения против гроссмейстера возникли из-за его частых походов в туалет, где он надолго задерживался в одной и той же кабинке. Там нашли мобильный телефон.
Накануне еще один мобильный телефон там обнаружила уборщица, которая отнесла его на ресепшен отеля, но никто за ним не пришел. При этом рядом с телефоном была записка с просьбой его не трогать, а почерк, как позднее выяснилось, был Шевченко.
Сам шахматист отрицал все обвинения, а его клуб настаивал на том, что стопроцентных доказательств принадлежности телефонов Шевченко нет, но комиссия присудила ему два поражения.
Шевченко 22 года, он выступает за Румынию с 2023 года.
Он является призером чемпионатов Украины и победителем командного чемпионата Европы 2021 года в составе украинской сборной.
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