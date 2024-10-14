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Украинского гроссмейстера поймали на жульничестве благодаря уборщице

Украинского шахматиста Шевченко поймали на жульничестве благодаря уборщице
Кирилла Шевченко на турнире в Испании заподозрили в обмане из-за частых отлучек в туалет, где нашли два мобильных телефона. Шахматисту присудили два поражения. Он покинул турнир, но вину свою не признал
Кирилл Шевченко
Кирилл Шевченко (Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украинского шахматиста Кирилла Шевченко, ныне выступающего за Румынию, исключили из командного чемпионата Испании после двух туров из-за обвинений в нечестной игре, пишет El Mundo.

Шевченко играл на турнире в Мелилье за валенсийский клуб «Силья».

Подозрения против гроссмейстера возникли из-за его частых походов в туалет, где он надолго задерживался в одной и той же кабинке. Там нашли мобильный телефон.

Накануне еще один мобильный телефон там обнаружила уборщица, которая отнесла его на ресепшен отеля, но никто за ним не пришел. При этом рядом с телефоном была записка с просьбой его не трогать, а почерк, как позднее выяснилось, был Шевченко.

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Сам шахматист отрицал все обвинения, а его клуб настаивал на том, что стопроцентных доказательств принадлежности телефонов Шевченко нет, но комиссия присудила ему два поражения.

Шевченко 22 года, он выступает за Румынию с 2023 года.

Он является призером чемпионатов Украины и победителем командного чемпионата Европы 2021 года в составе украинской сборной.

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