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Хачанов вышел в полуфинал турнира в Алма-Ате

Хачанов победил Жукаева и вышел в полуфинал турнира ATP в Алма-Ате
Российский теннисист в 1/4 финала победил казахстанца Бейбита Жукаева. Дальше его соперником будет австралиец Александар Вукич
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира ATP в Алма-Ате.

В 1/4 финала 28-летний россиянин, посеянный на турнире под третьем номером, победил казахстанца Бейбита Жукаева, 213-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:4.

Следующим соперником Хачанова будет австралиец Александр Вукич (85-й номер рейтинга ATP).

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В другом полуфинале сыграют аргентинец Франсиско Серундоло (31) и канадец Габриэль Диалло (118).

Хачанов в этом сезоне выиграл турнир ATP в Дохе и занимает в мировом рейтинге 26-е место.

Турнир в Алма-Ате завершится 20 октября. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.

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