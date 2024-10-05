Дзюба назвал матч после скандала с интимным видео самым сложным в карьере

Игра с «Краснодаром» прошла на следующий день после публикации интимного видео с Дзюбой. В той встрече Дзюба не реализовал пенальти, но потом забил победный гол

Артем Дзюба (Фото: Вячеслав Евдоким / ФК "Зенит" / ТАСС)

Футболист Артем Дзюба считает домашний матч за «Зенит» с «Краснодаром» (3:1), который прошел в ноябре 2020 года, самым сложным в карьере. Об этом 36-летний нападающий «Акрона» рассказал в эфире шоу «Натальная карта».

Игра прошла на следующий день после публикации интимного видео с Дзюбой. В той встрече Дзюба на 45-й минуте не реализовал пенальти, но забил победный гол на 79-й минуте.

«После игры я сильно поплакал, пожалел себя. Но на самом деле эта ситуация сделала меня намного сильнее. Я тогда очень многое осознал и понял», — заявил Дзюба.

В ноябре 2020 года в телеграм-каналах и в Twitter появилось видео интимного характера с участием Дзюбы. Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил нападающего из заявки национальной команды на ноябрьские матчи, для того чтобы оградить футболиста и всю команду от лишнего негатива. А клуб лишил его капитанской повязки.

Дзюба в том сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 20 голами. После истории с видео футболист провел восемь игр в составе сборной и забил четыре гола. Черчесов вернул ему капитанскую повязку.

Дзюба был капитаном сборной на Евро-2020, где отметился голом с пенальти.