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«Спартак» перенес начало матча в КХЛ из-за футбола

«Спартак» на три часа перенес начало матча с «Витязем» в КХЛ из-за футбола
Игра хоккейного «Спартака» с «Витязем» 23 ноября изначально была запланирована на 17:00 мск, но теперь начнется в 14:00. Причиной стал матч футбольного «Спартака» с «Локомотивом», который стартует в 18:00
Фото: телеграм-канал ХК «Спартак»
Фото: телеграм-канал ХК «Спартак»

Начало матча регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и подмосковным «Витязем» перенесено на три часа назад из-за встречи «красно-белых» футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба КХЛ.

Домашний матч «Спартака», намеченный на 23 ноября в 17:00 мск теперь начнется в 14:00. В тот же день футбольный «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в рамках 16-го тура РПЛ.

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Фото:Официальный сайт ХК «‎Спартак» (Москва)

«В этот же день, 23 ноября, в 18:00 пройдет матч ФК «Спартак» и московского «Локомотива» на «Лукойл Арене». Дорогие болельщики, окажем максимальную поддержку хоккейному «Спартаку» и нашим футбольным братьям в столичном дерби!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что перенос времени начала игры был согласован с КХЛ.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 22 очка в 16 матчах.

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