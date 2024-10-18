«Спартак» перенес начало матча в КХЛ из-за футбола
Начало матча регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и подмосковным «Витязем» перенесено на три часа назад из-за встречи «красно-белых» футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба КХЛ.
Домашний матч «Спартака», намеченный на 23 ноября в 17:00 мск теперь начнется в 14:00. В тот же день футбольный «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в рамках 16-го тура РПЛ.
«В этот же день, 23 ноября, в 18:00 пройдет матч ФК «Спартак» и московского «Локомотива» на «Лукойл Арене». Дорогие болельщики, окажем максимальную поддержку хоккейному «Спартаку» и нашим футбольным братьям в столичном дерби!» — говорится в сообщении.
Отмечается, что перенос времени начала игры был согласован с КХЛ.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 22 очка в 16 матчах.
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