«Спартак» победил «Авангард» в матче с 11 голами
Московский «Спартак» одержал волевую победу над омским «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ.
Игра в Омске завершилась со счетом 6:5 (1:0, 1:4, 4:1) в пользу «красно-белых».
У победителей хет-трик и передача на счету Адама Ружички, по три очка набрали Андрей Миронов (0+3) и Павел Порядин (1+2). У омичей по два очка набрали Рид Буше, Дамир Шарипзянов, Илья Рейнгардт и Семен Чистяков.
Команды забросили девять шайб за 25 минут игрового времени. Еще один гол гостей отменили после видеопросмотра.
«Спартак» в четырех из пяти последних матчей пропустил пять шайб. «Красно-белые» занимают второе место в Западной конференции, их следующим соперником будет хабаровский «Амур» 19 октября.
«Авангард» проиграл третий матч из четырех последних и идет десятым на востоке.
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