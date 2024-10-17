«Спартак» победил «Авангард» в матче с 11 голами

«Спартак» победил в Омске со счетом 6:5, по ходу матча «красно-белые» проигрывали 2:4. Последние девять голов были забиты за 25 минут

Фото: Официальный сайт ХК «‎Спартак» (Москва)

Московский «Спартак» одержал волевую победу над омским «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра в Омске завершилась со счетом 6:5 (1:0, 1:4, 4:1) в пользу «красно-белых».

У победителей хет-трик и передача на счету Адама Ружички, по три очка набрали Андрей Миронов (0+3) и Павел Порядин (1+2). У омичей по два очка набрали Рид Буше, Дамир Шарипзянов, Илья Рейнгардт и Семен Чистяков.

Команды забросили девять шайб за 25 минут игрового времени. Еще один гол гостей отменили после видеопросмотра.

«Спартак» в четырех из пяти последних матчей пропустил пять шайб. «Красно-белые» занимают второе место в Западной конференции, их следующим соперником будет хабаровский «Амур» 19 октября.

«Авангард» проиграл третий матч из четырех последних и идет десятым на востоке.