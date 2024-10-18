Рублев проиграл 39-летнему Вавринке на турнире в Стокгольме
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Стокгольме.
В 1/4 финала 26-летний россиянин, посеянный на турнире под первым номером, уступил швейцарцу Стэну Вавринке, 217-й ракетке мира, со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).
39-летний Вавринка — экс третья ракетка мира. Он побеждал на Australian Open (2014), «Ролан Гаррос» (2015) и US Open (2016). В Стокгольме швейцарец впервые в нынешнем сезоне выиграл два подряд матча.
Следующим соперником Вавринки будет американец Томми Пол.
Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP, в этом сезоне он выиграл турнир в Гонконге и «Мастерс» в Мадриде.
После выхода в 1/4 финала в Стокгольме Рублев стал первым теннисистом, одержавшим 40 и более побед во всех сезонах нынешнего десятилетия. Это достижение еще может повторить серб Новак Джокович (у него 37 выигранных матчей в нынешнем сезоне).
Турнир в Стокгольме завершится 20 октября. Призовой фонд соревнований составляет €690 тыс.
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