Италию отстранили от КМ по водному поло за оскорбление судей на Олимпиаде

Мужская сборная Италии была дисквалифицирована на шесть месяцев, из-за чего не сможет сыграть на Кубке мира в январе

Фото: Quinn Rooney / Getty Images

Мужская сборная Италии по водному поло отстранена от участия в международных соревнованиях на шесть месяцев за оскорбление судей на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatic Integrity Unit).

Из-за этого команда, в частности, пропустит Кубок мира 2025 года, который пройдет в январе в Нови-Саде (Сербия). Кроме того, команда оштрафована на $100 тыс. Дисквалификация сборной Италии завершится в апреле.

На играх в Париже итальянцы уступили команде Венгрии в 1/4 финала. По ходу матча судьи отменили гол итальянцев после видеопросмотра. После игры тренер команды Алессандро Кампанья и игроки оскорбляли арбитров на парковке арены. В вердикте AQIU цитируется высказывание Кампаньи, сказавшего одному из судей: «Что ты знаешь о водном поло? Ты из Черногории... твоя карьера судьи закончена». В нем также говорится, что судьи убежали с парковки, когда игроки погнались за ними.

На следующий день итальянские игроки повернулись спиной к судьям во время исполнения национальных гимнов перед матчем с Испанией за 5–8-е места.

Сборная Италии является серебряным призером последнего Кубка мира, который прошел в 2023 году.