Худший клуб КХЛ расторг контракты с тремя бывшими игроками НХЛ
«Барыс» расторг контракты с тремя легионерами — с защитниками Натаном Больё и Уиллом Бутчером, а также нападающим Майклом Маклаудом. Об этом сообщается в телеграм-канале казахстанского клуба КХЛ.
Соглашения были расторгнуты по инициативе клуба с выплатой компенсации.
Все трое пополнили состав «Барыса» этим летом. Канадец Больё провел в восемь матчей и отметился одной результативной передачей. На счету американца Бутчера три передачи в 15 играх. Канадец Маклауд за 16 встреч набрал 6 (3+3) очков.
Хоккеисты ранее выступали в НХЛ. На счету Бутчера, бронзового призера чемпионата мира 2018 года, 280 матчей за «Нью-Джерси Девилз» и «Баффало Сейбрз». У Больё 471 матч за «Монреаль Канадиенс», «Баффало», «Виннипег Джетс» и «Анахайм Дакс». У Маклауда 287 матчей за «Нью-Джерси».
«Барыс» накануне второе раз в нынешнем сезоне сменил главного тренера. Вместо Вячеслава Буцаева команду возглавил Галым Мамбеталиев.
На счету «Барыса» семь очков в 16 матчах сезона, команда занимает последнее место в КХЛ.
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