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Худший клуб КХЛ расторг контракты с тремя бывшими игроками НХЛ

«Барыс» расторг контракты с экс-игроками НХЛ Бутчером, Больё и Маклаудом
Канадцы Натан Больё и Майкл Маклауд, а также Уилл Бутчер из США пополнили состав «Барыса» этим летом, но теперь покинули казахстанскую команду всего через полтора месяца после начала сезона
Уилл Бутчер
Уилл Бутчер (Фото: David Kirouac / Icon Sportswire / Global Look Press)

«Барыс» расторг контракты с тремя легионерами — с защитниками Натаном Больё и Уиллом Бутчером, а также нападающим Майклом Маклаудом. Об этом сообщается в телеграм-канале казахстанского клуба КХЛ.

Соглашения были расторгнуты по инициативе клуба с выплатой компенсации.

Все трое пополнили состав «Барыса» этим летом. Канадец Больё провел в восемь матчей и отметился одной результативной передачей. На счету американца Бутчера три передачи в 15 играх. Канадец Маклауд за 16 встреч набрал 6 (3+3) очков.

Худшая команда КХЛ второй раз за месяц сменила главного тренера
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Галым Мамбеталиев

Хоккеисты ранее выступали в НХЛ. На счету Бутчера, бронзового призера чемпионата мира 2018 года, 280 матчей за «Нью-Джерси Девилз» и «Баффало Сейбрз». У Больё 471 матч за «Монреаль Канадиенс», «Баффало», «Виннипег Джетс» и «Анахайм Дакс». У Маклауда 287 матчей за «Нью-Джерси».

«Барыс» накануне второе раз в нынешнем сезоне сменил главного тренера. Вместо Вячеслава Буцаева команду возглавил Галым Мамбеталиев.

На счету «Барыса» семь очков в 16 матчах сезона, команда занимает последнее место в КХЛ.

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