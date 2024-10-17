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Худшая команда КХЛ второй раз за месяц сменила главного тренера

Аутсайдер КХЛ «Барыс» объявил о назначении Мамбеталиева главным тренером
«Барыс» в конце сентября назначил Вячеслава Буцаева вместо Дэвида Немировски, но менее чем через месяц сменил его на тренера сборной Казахстана Галыма Мамбеталиева. Клуб покинул генменеджер Олег Болякин
Галым Мамбеталиев
Галым Мамбеталиев (Фото: Официальный сайт ХК «‎Барыс»)

Астанинский «Барыс», который занимает последнее место в регулярном чемпионате КХЛ, объявил о назначении на пост главного тренера Галыма Мамбеталиева.

Работавший на этом посту с конца сентября Вячеслав Буцаев останется в тренерском штабе.

Сезон «Барыс» начал во главе с канадцем Дэвидом Немировски, который был уволен 24 сентября.

Кроме того, клуб покинул генеральный менеджер Олег Болякин, а гендиректором стал Нурлан Оразбаев. Журналист Алексей Шевченко сообщил в телеграм-канале, что «Барыс» расстанется с иностранными игроками.

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Фото:Телеграм-канал ХК «Амур»

Мамбеталиев и в прошлом сезоне руководил «Барысом» после отставки белоруса Андрея Скабелки. Он также возглавляет сборную Казахстана.

На счету «Барыса» всего семь очков в 16 матчах.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Барыс
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