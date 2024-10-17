Худшая команда КХЛ второй раз за месяц сменила главного тренера
Астанинский «Барыс», который занимает последнее место в регулярном чемпионате КХЛ, объявил о назначении на пост главного тренера Галыма Мамбеталиева.
Работавший на этом посту с конца сентября Вячеслав Буцаев останется в тренерском штабе.
Сезон «Барыс» начал во главе с канадцем Дэвидом Немировски, который был уволен 24 сентября.
Кроме того, клуб покинул генеральный менеджер Олег Болякин, а гендиректором стал Нурлан Оразбаев. Журналист Алексей Шевченко сообщил в телеграм-канале, что «Барыс» расстанется с иностранными игроками.
Мамбеталиев и в прошлом сезоне руководил «Барысом» после отставки белоруса Андрея Скабелки. Он также возглавляет сборную Казахстана.
На счету «Барыса» всего семь очков в 16 матчах.
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