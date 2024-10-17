Худшая команда КХЛ второй раз за месяц сменила главного тренера

«Барыс» в конце сентября назначил Вячеслава Буцаева вместо Дэвида Немировски, но менее чем через месяц сменил его на тренера сборной Казахстана Галыма Мамбеталиева. Клуб покинул генменеджер Олег Болякин

Галым Мамбеталиев (Фото: Официальный сайт ХК «‎Барыс»)

Астанинский «Барыс», который занимает последнее место в регулярном чемпионате КХЛ, объявил о назначении на пост главного тренера Галыма Мамбеталиева.

Работавший на этом посту с конца сентября Вячеслав Буцаев останется в тренерском штабе.

Сезон «Барыс» начал во главе с канадцем Дэвидом Немировски, который был уволен 24 сентября.

Кроме того, клуб покинул генеральный менеджер Олег Болякин, а гендиректором стал Нурлан Оразбаев. Журналист Алексей Шевченко сообщил в телеграм-канале, что «Барыс» расстанется с иностранными игроками.

Мамбеталиев и в прошлом сезоне руководил «Барысом» после отставки белоруса Андрея Скабелки. Он также возглавляет сборную Казахстана.

На счету «Барыса» всего семь очков в 16 матчах.