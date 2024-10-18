Мирра Андреева обыграла чемпионку Уимблдона и вышла в полуфинал в Нинбо
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA в Нинбо (Китай).
В 1/4 финала 17-летняя россиянка победила чешку Барбору Крейчикову, четвертую сеяную. При счете 7:6 (7:5), 3:2 в пользу россиянки Крейчикова снялась с поединка.
28-летняя Крейчикова является 13-й ракеткой мира. В 2021 году она выиграла «Ролан Гаррос», в нынешнем сезоне — Уимблдон. Кроме того, Крейчикова является олимпийской чемпионкой Токио в парном разряде.
Следующей соперницей Андреевой станет победительница пары Анна Калинская (Россия) — Каролина Мухова (Чехия).
На счету Андреевой в этом сезоне победа на турнире WTA в Румынии и серебро Олимпиады в Париже в парном разряде. Она занимает 19-е место в мировом рейтинге.
Ранее в полуфинал в Нинбо вышла россиянка Дарья Касаткина.
Турнир в Нинбо завершится 20 октября. Призовой фонд соревнований составляет $922,5 тыс.
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