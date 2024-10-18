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Мирра Андреева обыграла чемпионку Уимблдона и вышла в полуфинал в Нинбо

Андреева обыграла чемпионку Уимблдона Крейчикову и вышла в полуфинал в Нинбо
Российская теннисистка выигрывала у Барборы Крейчиковой со счетом 7:6 (7:5), 3:2, после чего чешка отказалась от продолжения борьбы
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Wang He / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA в Нинбо (Китай).

В 1/4 финала 17-летняя россиянка победила чешку Барбору Крейчикову, четвертую сеяную. При счете 7:6 (7:5), 3:2 в пользу россиянки Крейчикова снялась с поединка.

28-летняя Крейчикова является 13-й ракеткой мира. В 2021 году она выиграла «Ролан Гаррос», в нынешнем сезоне — Уимблдон. Кроме того, Крейчикова является олимпийской чемпионкой Токио в парном разряде.

Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA в Нинбо
Спорт
Дарья Касаткина

Следующей соперницей Андреевой станет победительница пары Анна Калинская (Россия) — Каролина Мухова (Чехия).

На счету Андреевой в этом сезоне победа на турнире WTA в Румынии и серебро Олимпиады в Париже в парном разряде. Она занимает 19-е место в мировом рейтинге.

Ранее в полуфинал в Нинбо вышла россиянка Дарья Касаткина.

Турнир в Нинбо завершится 20 октября. Призовой фонд соревнований составляет $922,5 тыс.

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Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
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