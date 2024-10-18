Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA в Нинбо
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA в Нинбо (Китай).
В 1/4 финала 27-летняя россиянка, посеянная на турнире под пятым номером, победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, 32-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 1:6, 7:6 (8:6).
Следующей соперницей Касаткиной станет победительница пары Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Паула Бадоса (Испания).
В этом сезоне Касаткина выиграла турнир в английском Истборне и занимает 11-е место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок).
Позднее в Нинбо свои четвертьфинальные матчи проведут еще две россиянки — Мирра Андреева и Анна Калинская.
Турнир в Нинбо завершится 20 октября. Призовой фонд соревнований составляет $922,5 тыс.
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