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Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA в Нинбо

Касаткина победила Путинцеву и вышла в полуфинал турнира WTA в Нинбо
Первая ракетка России в 1/4 финала победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в трех сетах
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Emmanuel Wong / Getty Images)

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA в Нинбо (Китай).

В 1/4 финала 27-летняя россиянка, посеянная на турнире под пятым номером, победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, 32-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 1:6, 7:6 (8:6).

Следующей соперницей Касаткиной станет победительница пары Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Паула Бадоса (Испания).

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В этом сезоне Касаткина выиграла турнир в английском Истборне и занимает 11-е место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок).

Позднее в Нинбо свои четвертьфинальные матчи проведут еще две россиянки — Мирра Андреева и Анна Калинская.

Турнир в Нинбо завершится 20 октября. Призовой фонд соревнований составляет $922,5 тыс.

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