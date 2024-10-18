«Салават Юлаев» обменял сына главы МХЛ в московское «Динамо»
«Салават Юлаев» обменял в московское «Динамо» форварда Матвея Гуськова. Об этом сообщается в телеграм-канале уфимского клуба КХЛ.
Взамен «Салават» получит денежную компенсацию. После перехода 23-летний нападающий подписал с «бело-голубыми» двухлетний контракт.
Гуськов является воспитанником ЦСКА. Дебютировал в МХЛ в 2017 году в составе «Красной Армии». После двух лет выступления в Северной Америке игрок вернулся в систему ЦСКА, где успел завоевать два Кубка Гагарина.
В 2023 году Гуськов был обменян в «Салават Юлаев». Всего в КХЛ на счету нападающего 133 матча и 24 (6+18) очка. В нынешнем сезоне форвард провел 10 матчей и очков не набрал.
Гуськов — сын главы МХЛ и вице-президента КХЛ по развитию молодежного хоккея Александра Гуськова.
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