Дочь Мамиашвили и хоккеист «Салавата Юлаева» обручились
Елизавета Мамиашвили, дочь главы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили, и форвард уфимского клуба КХЛ «Салават Юлаев» Матвей Гуськов обручились. 23-летняя Мамиашвили сообщила об этом в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Она выложила несколько фотографий и видео, на которых красуется с обручальным кольцом.
Мамиашвили и Гуськов встречаются с 2020 года.
Глава ФСБР поддержал выбор дочери. «Я поздравил и пожелал успехов молодоженам. Лиза и Матвей очень давно общаются, мы дружим семьями. У него прекрасная семья, хорошие родители. Очень рад за них», — сказал Мамиашвили «Матч ТВ».
Гуськову 23 года, он является воспитанником ЦСКА. За «Салават Юлаев» хоккеист выступает с нынешнего сезона. На счету форварда 35 матчей и 7 (2+5) очков.
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