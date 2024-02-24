Дочь Мамиашвили и хоккеист «Салавата Юлаева» обручились

Форвард уфимского клуба КХЛ сделал предложение дочери главы Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили Елизавете. Они встречаются с 2020 года

Матвей Гуськов и Елизавета Мамиашвили (Фото: Соцсети Елизаветы Мамиашвили)

Елизавета Мамиашвили, дочь главы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили, и форвард уфимского клуба КХЛ «Салават Юлаев» Матвей Гуськов обручились. 23-летняя Мамиашвили сообщила об этом в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Она выложила несколько фотографий и видео, на которых красуется с обручальным кольцом.

Мамиашвили и Гуськов встречаются с 2020 года.

Глава ФСБР поддержал выбор дочери. «Я поздравил и пожелал успехов молодоженам. Лиза и Матвей очень давно общаются, мы дружим семьями. У него прекрасная семья, хорошие родители. Очень рад за них», — сказал Мамиашвили «Матч ТВ».

Гуськову 23 года, он является воспитанником ЦСКА. За «Салават Юлаев» хоккеист выступает с нынешнего сезона. На счету форварда 35 матчей и 7 (2+5) очков.