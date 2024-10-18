Панарин сделал хет-трик и стал первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Рейнджерс» забросил три шайбы в матче с «Детройтом». 32-летний россиянин набрал уже 11 (5+6) очков в четырех играх сезона и возглавляет список лучших бомбардиров

Артемий Панарин (справа) (Фото: USA TODAY Sports / Reuters)

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

32-летний россиянин сделал хет-трик и отметился голевой передачей в матче против «Детройт Ред Уингз» (5:2). Этот хет-трик стал для него восьмым в карьере в НХЛ. Среди россиян по этому показателю Панарин догнал Алексея Яшина, рекордсменом является Александр Овечкин (30).

В четырех матчах нынешнего сезона Панарин набрал 11 (5+6) очков. Это новый клубный рекорд. Ранее в истории «Рейнджерс» никому не удавалось набрать столько очков после четырех игр на старте сезона.

Панарин вместе с Евгением Малкиным из «Питтсбург Пингвинз» лидирует в списке бомбардиров нынешнего сезона.

Второй звездой дня стал голкипер «Сент-Луис Блюз» Джоэл Хофер, отразивший 34 броска и сыгравший на ноль в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 ОТ).

Третьей звездой признали еще одного россиянина — Никиту Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Форвард сделал дубль в игре против «Вегас Голден Найтс» (4:3).