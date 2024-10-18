Панарин сделал хет-трик и стал первой звездой дня в НХЛ
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
32-летний россиянин сделал хет-трик и отметился голевой передачей в матче против «Детройт Ред Уингз» (5:2). Этот хет-трик стал для него восьмым в карьере в НХЛ. Среди россиян по этому показателю Панарин догнал Алексея Яшина, рекордсменом является Александр Овечкин (30).
В четырех матчах нынешнего сезона Панарин набрал 11 (5+6) очков. Это новый клубный рекорд. Ранее в истории «Рейнджерс» никому не удавалось набрать столько очков после четырех игр на старте сезона.
Панарин вместе с Евгением Малкиным из «Питтсбург Пингвинз» лидирует в списке бомбардиров нынешнего сезона.
Второй звездой дня стал голкипер «Сент-Луис Блюз» Джоэл Хофер, отразивший 34 броска и сыгравший на ноль в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 ОТ).
Третьей звездой признали еще одного россиянина — Никиту Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Форвард сделал дубль в игре против «Вегас Голден Найтс» (4:3).
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