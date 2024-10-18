Дзюба против «Зенита». Топ-5 событий тура РПЛ

Сможет ли Артем Дзюба забить в ворота «Зенита» и получится ли у «Краснодара» сохранить лидерство, победив «Спартак». Главное о 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

Артем Дзюба (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

«Акрон» — «Зенит»

Дата и время: 18 октября, 18:00

Место: «Самара Арена»

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

«Зенит» в последнем туре РПЛ победил «Оренбург» (1:0) благодаря реализованному пенальти Густаво Мантуана. После 11 туров петербургский клуб набрал 26 очков и занимает третье место в РПЛ, уступая «Краснодару» (27) и «Локомотиву».

Главной интригой матча с «Акроном» станет очередная встреча Артема Дзюбы с бывшим клубом, в составе которого он стал четырехкратным чемпионом России. Дзюба в нынешнем сезоне забил один мяч и сделал три голевые передачи.

«Акрон» в последних трех матчах РПЛ набрал четыре очка, проиграв, сыграв вничью и победив по одному разу. В последнем туре тольяттинский клуб сыграл вничью с «Пари НН».

«Спартак» — «Краснодар»

Дата и время: 19 октября, 16:30

Место: «ЛУКОЙЛ Арена»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

«Краснодар» после 11 туров является единственной командой чемпионата России, которая не потерпела ни одного поражения. Подопечные Мурада Мусаева после трех ничьих на старте сезона выиграли все восемь оставшихся матчей РПЛ. Стоит отметить, что четыре из этих побед было одержано над командами из топ-6 таблицы. Единственным клубом из этого списка остался московский «Спартак».

В составе «черно-зеленых» самыми результативными являются колумбиец Джон Кордоба, который забил шесть мячей и сделал четыре передачи, и армянский полузащитник Эдуард Сперцян, на счету у которого пять голов и два ассиста.

«Спартак» в последнем туре обыграл «Ростов» со счетом 3:0. Московский клуб занимает шестое место с 19 очками. Самыми результативными игроками московской команды являются Манфред Угальде, на счету которого шесть голов, и Эсекьель Барко, в активе которого пять забитых мячей и пять голевых передач.

В прошлом сезоне в очных матчах обе команды одержали по одной домашней победе: «Краснодар» в сентябре выиграл со счетом 2:0, а «Спартак» в мае — 1:0.

«Химки» — «Локомотив»

Дата и время: 19 октября, 16:30

Место: «Арена Химки»

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

«Локомотив» после 11 туров набрал 27 очков и делит первую строчку с «Краснодаром», на счету которого столько же очков. «Железнодорожники» потерпели лишь два поражения от «Динамо» (1:3) и «Краснодара» (0:3), остальные девять игр завершились победой команды Михаила Галактионова.

Лучшим бомбардиром чемпионата России является полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. На счету 19-летнего воспитанника клуба семь забитых мячей и шесть голевых передач в РПЛ. В этом туре он может стать единоличным лучшим бомбардиром, оторвавшись от нападающего «Зенита» Максима Глушенкова (семь голов и одна голевая передача), который пропустит ближайшие матчи из-за травмы.

«Химки» в прошлом туре уступили «Краснодару» с разгромным счетом (0:4). Подмосковная команда продлила безвыигрышную серию в РПЛ до восьми матчей: последний раз «Химки» побеждали в турнире еще 3 августа (в матче с «Рубином» — 3:2). После 11 туров команда находится в зоне стыковых матчей, расположившись на 13-м месте с восемью очками.

«Динамо» Махачкала — ЦСКА

Дата и время: 19 октября, 19:00

Место: «Анжи Арена»

Фото: Пресс-служба ПФК «ЦСКА»

В прошлом туре «армейцы» победили московское «Динамо» (2:1). ЦСКА после 11 туров расположился на четвертом месте, набрав 20 очков. Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что недоволен результатами команды.

«Потому что, во-первых, за последние 15 лет карьеры я все время был первым, вторым, третьим. Меня не устраивает четвертая позиция, и она, мне кажется, не устраивает ЦСКА как клуб — по истории, традициям, базе фанатов», — сказал Николич.

По словам тренера, если смотреть на процесс, который происходит в клубе, «мы должны быть более-менее довольны». «У нас не было сумасшедших возможностей во время трансферного окна, была и потеря пары игроков, которые были лидерами команды. Сейчас мы добавляем новых, развиваем молодых по ходу чемпионата».

«Динамо» в прошлом туре сыграло вничью с воронежским «Факелом» (1:1). Махачкалинский клуб набрал 11 очков и занимает 11-е место.

«Рубин» — «Динамо» Москва

Дата и время: 20 октября, 19:00

Место: «Ак Барс Арена»

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»

«Динамо» после 11 матчей занимает пятое место, набрав 20 очков. В прошлом туре московский клуб уступил ЦСКА в дерби (1:2). На прошлой неделе, 11 октября, РПЛ признала гол форварда «Динамо» Константина Тюкавина в матче со «Спартаком» лучшим по итогам сентября. Всего на счету нападающего в текущем сезоне РПЛ четыре гола и одна голевая передача.

«Рубин» в последнем матче победил «Ахмат» (2:0). Казанская команда расположилась на седьмом месте с 15 очками.

В прошлом сезоне команды дважды встречались в РПЛ: в первом круге встреча в Казани завершилась со счетом 2:2, а в ответном матче на «ВТБ Арене» хозяева одержали победу (1:0).