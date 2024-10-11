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В РПЛ назвали лучший гол сентября

Гол Тюкавина в ворота «Спартака» признали лучшим в сентябре в РПЛ
Тюкавин на 94-й минуте спас «Динамо» от поражения, оформив дубль. Этот гол получил приз как лучший в сентябре
Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Константин Тюкавин после гола в ворота &laquo;Спартака&raquo;
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после гола в ворота «Спартака» (Фото: ФК "Динамо")

Гол нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в ворота «Спартака» (2:2) признали лучшим в сентябре в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сентября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матч прошел в рамках девятого тура. Тюкавин на 94-й минуте спас «Динамо» от поражения, оформив дубль.

Гол динамовца набрал наибольшее число голосов у экспертов РПЛ и разделил победу в голосовании экспертов «Матч Премьер» с «ножницами» одноклубника Муми Нгамалё в ворота махачкалинского «Динамо» (1:0). Болельщики же признали лучшим гол игрока «Локомотива» Дмитрия Воробьева в ворота «Спартака» (3:1) в матче десятого тура.

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Руслан Алиев
Константин Тюкавин ФК Динамо Москва ФК Спартак Москва Российская премьер-лига (РПЛ)
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