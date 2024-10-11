В РПЛ назвали лучший гол сентября
Гол нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в ворота «Спартака» (2:2) признали лучшим в сентябре в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сентября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Матч прошел в рамках девятого тура. Тюкавин на 94-й минуте спас «Динамо» от поражения, оформив дубль.
Гол динамовца набрал наибольшее число голосов у экспертов РПЛ и разделил победу в голосовании экспертов «Матч Премьер» с «ножницами» одноклубника Муми Нгамалё в ворота махачкалинского «Динамо» (1:0). Болельщики же признали лучшим гол игрока «Локомотива» Дмитрия Воробьева в ворота «Спартака» (3:1) в матче десятого тура.
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