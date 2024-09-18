Форвард «Северстали» стал лучшим снайпером КХЛ после победы над «Торпедо»
Череповецкая «Северсталь» победила нижегородское «Торпедо» в единственном матче игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ.
Игра завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:1, 2:2).
У победителей отличились Владимир Грудинин (15-я минута), Никита Коростелев (21-я), Данил Аймурзин (37-я), Джозеф Душак (43-я) и Кирилл Пилипенко (58-я), который вышел на первое место в гонке снайперов сезона с шестью голами.
У «Торпедо» забивали Никита Артамонов (8-я, 45-я) и Михаил Абрамов (26-я, 50-я).
«Северсталь» выиграла третий матч подряд и догнала по очкам лидера Западной конференции «Локомотив», у которого на игру меньше. У «Торпедо» третье поражение подряд и восьмая строчка.
В следующем матче «Северсталь» 21 сентября сыграет в Минске с «Динамо», а «Торпедо» в этот же день примет петербургский СКА.
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