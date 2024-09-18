Матвей Сафонов дебютирует за ПСЖ в матче Лиги чемпионов с «Жироной»

Матвей Сафонов дебютирует за ПСЖ в матче Лиги чемпионов

Матч с «Жироной» начнется в 22:00 мск. Сафонов впервые сыграет за парижан в официальном матче

Матвей Сафонов (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вратарь сборной России Матвей Сафонов попал в стартовый состав «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) на матч первого тура Лиги чемпионов против «Жироны», сообщила пресс-служба турнира.

Это будет дебютный матч за парижан для 25-летнего россиянина, который перешел в клуб летом.

Игра состоится в Париже в среду, начало в 22:00 мск.

Запасными вратарями ПСЖ будут Арнау Тенас и Луи Муке.

Ранее на этой неделе ПСЖ сообщил, что итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма получил травму бедра.