Матвей Сафонов дебютирует за ПСЖ в матче Лиги чемпионов
Вратарь сборной России Матвей Сафонов попал в стартовый состав «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) на матч первого тура Лиги чемпионов против «Жироны», сообщила пресс-служба турнира.
Это будет дебютный матч за парижан для 25-летнего россиянина, который перешел в клуб летом.
Игра состоится в Париже в среду, начало в 22:00 мск.
Запасными вратарями ПСЖ будут Арнау Тенас и Луи Муке.
Ранее на этой неделе ПСЖ сообщил, что итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма получил травму бедра.
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