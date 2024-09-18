 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Матвей Сафонов дебютирует за ПСЖ в матче Лиги чемпионов

Матвей Сафонов дебютирует за ПСЖ в матче Лиги чемпионов с «Жироной»
Матч с «Жироной» начнется в 22:00 мск. Сафонов впервые сыграет за парижан в официальном матче
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вратарь сборной России Матвей Сафонов попал в стартовый состав «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) на матч первого тура Лиги чемпионов против «Жироны», сообщила пресс-служба турнира.

Это будет дебютный матч за парижан для 25-летнего россиянина, который перешел в клуб летом.

Игра состоится в Париже в среду, начало в 22:00 мск.

Сафонов вошел в заявку ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Жироной»
Спорт
Матвей Сафонов

Запасными вратарями ПСЖ будут Арнау Тенас и Луи Муке.

Ранее на этой неделе ПСЖ сообщил, что итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма получил травму бедра.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева

Кадры стрельбы в офисе Wildberries

Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»

В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

Минфин считает правильным ввести налог для майнеров

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ПСЖ Лига Чемпионов Матвей Сафонов
Материалы по теме
L'Equipe назвала зарплату Сафонова в ПСЖ
Спорт
Российский вратарь клуба НХЛ перенес операцию на спине
Спорт
Вратаря ЦСКА отстранили от тренировок после слов о «Спартаке»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 17:52
Матвей Сафонов дебютирует за ПСЖ в матче Лиги чемпионовСпорт, 20:59
Именем Чилингарова назвали Superjet компании «Ямал»Общество, 20:56
Путин продлил продовольственное эмбарго на 2026 годПолитика, 20:51
Бывший тренер Миранчука возглавил «Рому» вместо Де РоссиСпорт, 20:51
Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries. ВидеоБизнес, 20:48
Путин анонсировал поступление в войска стратегических беспилотниковПолитика, 20:44
Нетаньяху впервые выступил с заявлением после взрыва электроники в ЛиванеПолитика, 20:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минпромторг назвал дату поставок первых самолетов «Байкал»Технологии и медиа, 20:31
Посла России вызвали в МИД Британии из-за высылки дипломатовПолитика, 20:28
В Wildberries раскрыли детали нападения на второй офис в МосквеБизнес, 20:22
Путин рассказал о женском секрете, который мужчины не могут разгадатьОбщество, 20:11
Попытка прорваться в офис Wildberries через разбитое окно. ВидеоБизнес, 20:10
Путин назвал цель указа об увеличении численности армииПолитика, 20:04
Путин пошутил об укреплении «советской власти» в КрымуПолитика, 20:00