Бывший тренер Миранчука возглавил «Рому» вместо Де Росси

Соглашение с хорватским специалистом рассчитано до конца сезона. «Рома» неудачно начала чемпионат, набрав всего три очка в четырех турах, и в среду объявила об уходе Даниеле Де Росси

Иван Юрич (Фото: Marco Luzzani / Getty Images)

Хорват Иван Юрич стал новым главным тренером «Ромы», контракт рассчитан до конца июня 2025 года, сообщается на сайте клуба.

Юрич с 2021 года до конца прошлого сезона возглавлял «Торино», за который в 2022-2023 годах играл в аренде российский полузащитник Алексей Миранчук.

Юрич сменил на посту Даниеле Де Росси, с которым «Рома» на старте сезона набрала только три очка в четырех турах и занимает 16-е место в чемпионате.

На протяжении карьеры Юрич также работал в «Кротоне», «Дженоа», «Вероне» и других итальянских клубах.

Следующий матч «Рома» проведет с «Удинезе» 22 сентября.