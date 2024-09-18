Бывший тренер Миранчука возглавил «Рому» вместо Де Росси
Хорват Иван Юрич стал новым главным тренером «Ромы», контракт рассчитан до конца июня 2025 года, сообщается на сайте клуба.
Юрич с 2021 года до конца прошлого сезона возглавлял «Торино», за который в 2022-2023 годах играл в аренде российский полузащитник Алексей Миранчук.
Юрич сменил на посту Даниеле Де Росси, с которым «Рома» на старте сезона набрала только три очка в четырех турах и занимает 16-е место в чемпионате.
На протяжении карьеры Юрич также работал в «Кротоне», «Дженоа», «Вероне» и других итальянских клубах.
Следующий матч «Рома» проведет с «Удинезе» 22 сентября.
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