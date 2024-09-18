 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Глушенков стал самым подорожавшим игроком РПЛ по версии Transfermarkt

Transfermarkt: лучший бомбардир РПЛ Глушенков подорожал до €16 млн
Максим Глушенков подорожал на €5 млн, 19-летний хавбек «Локомотива» Алексей Батраков — на €4,3 млн
Максим Глушенков
Максим Глушенков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Трансферная стоимость нападающего петербургского «Зенита» Максима Глушенкова с июня увеличилась до €16 млн, он стал самым подорожавшим игроком в РПЛ по версии Transfermarkt.

В июне портал оценивал трансферную стоимость игрока в €11 млн.

Глушенков в межсезонье перешел из «Локомотива» в «Зенит» и забил девять голов в семи матчах во всех турнирах, став лучшим бомбардиром РПЛ (семь мячей).

Форвард не играл последний месяц из-за перелома руки, полученного в матче с «Химками» 18 августа.

Семак ответил на вопрос о сроках возвращения лучшего бомбардира «Зенита»
Спорт
Сергей Семак

Второе место в списке самых подорожавших игроков занял 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (+€4,3 млн, до €5 млн), у которого пять голов и пять передач в восьми играх РПЛ.

Третье место разделили спартаковец Эсекьель Барко и игрок «Рубина» Мирлинд Даку (оба подорожали на €3 млн).

Фото: Телеграм-канал Transfermarkt
Фото: Телеграм-канал Transfermarkt

Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева

Кадры стрельбы в офисе Wildberries

Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»

В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

Минфин считает правильным ввести налог для майнеров

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит Максим Глушенков
Материалы по теме
Фанаты «Зенита» оскорбили Соболева во время дебютного домашнего матча
Спорт
Семак исключил участие перенесшего операцию Глушенкова в ближайших матчах
Спорт
Record узнала о запрете владельца португальского клуба на трансферы в РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 17:52
IJF объяснила дисквалификацию перекрестившегося на Олимпиаде дзюдоистаСпорт, 19:34
После волны взрывов в Ливане Израиль начал переброску войск к границеПолитика, 19:32
Путин пожелал Беглову критически взглянуть на нерешенные проблемыПолитика, 19:30
Путин сказал о тяжелых испытаниях живущих в приграничьеПолитика, 19:27
В ООН назвали взрывы техники в Ливане нарушением международного праваПолитика, 19:03
Глушенков стал самым подорожавшим игроком РПЛ по версии TransfermarktСпорт, 19:01
В Ливане сообщили о девяти погибших и 300 раненых при новой волне взрывовПолитика, 18:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Axios раскрыл цель Израиля при взрыве электронных устройств в ЛиванеПолитика, 18:55
В Венгрии призвали проверить связь местной фирмы со взрывами в ЛиванеПолитика, 18:47
Оператор USDT раскрыл детали сотрудничества со спецслужбамиКрипто, 18:47
По Ливану прошла новая волна взрывов электронных устройств. ВидеоПолитика, 18:45
Как не пустить киберугрозы в физический мир и при чем тут бизнес-мышлениеТренды, 18:27
Al Mayedeen узнал, что взрывчатку в технике в Ливане нельзя обнаружитьПолитика, 18:25
«Эффект сжатой пружины». Чего ждут инвесторы на рынке биткоинаКрипто, 18:21