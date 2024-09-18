«Акрон» с Дзюбой выиграл второй матч подряд
Тольяттинский «Акрон» выиграл третий матч подряд на групповом этапе Кубка России, победив на своем поле воронежский «Факел» со счетом 2:0.
Голы забили Владимир Хубулов (на 50-й минуте) и 19-летний Сергей Грибов (62), отличившийся сразу после выхода на замену вместо Артема Дзюбы.
«Акрон» поднялся на второе место в группе, «Факел» проиграл четвертый матч подряд в турнире и замыкает квартет.
В следующем туре «Акрон» сыграет с «Зенитом» 2 октября, а воронежский клуб — с «Рубином» днем раньше.
«Акрон» 12 сентября подписал 36-летнего Дзюбу, после чего выиграл оба матча, в которых форвард выходил на поле. Пока на счету Дзюбы один голевой пас.
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