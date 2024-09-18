«Акрон» с Дзюбой победил «Факел» в Кубке России

«Акрон» с Дзюбой выиграл второй матч подряд

Матч в Самаре завершился со счетом 2:0. Голы на счету Хубулова и Грибова, который вышел на поле вместо Дзюбы во втором тайме

Фото: Телеграм-канал ФК «Акрон»

Тольяттинский «Акрон» выиграл третий матч подряд на групповом этапе Кубка России, победив на своем поле воронежский «Факел» со счетом 2:0.

Голы забили Владимир Хубулов (на 50-й минуте) и 19-летний Сергей Грибов (62), отличившийся сразу после выхода на замену вместо Артема Дзюбы.

«Акрон» поднялся на второе место в группе, «Факел» проиграл четвертый матч подряд в турнире и замыкает квартет.

В следующем туре «Акрон» сыграет с «Зенитом» 2 октября, а воронежский клуб — с «Рубином» днем раньше.

«Акрон» 12 сентября подписал 36-летнего Дзюбу, после чего выиграл оба матча, в которых форвард выходил на поле. Пока на счету Дзюбы один голевой пас.