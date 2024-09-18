Бывший тренер «Спартака» заявил, что его убрали из команды за деньги

Кононов: кое-кому давали деньги, чтобы меня не было в «Спартаке»

Кононов работал в «Спартаке» в 2018–2019 годах: в первом сезоне занял пятое место, а в следующем был уволен после 11 туров, проиграв четыре матча подряд. Тренер сказал, что знал, кто пытался от него избавиться, но имя не назвал

Олег Кононов (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил «РБ Спорт», что в руководстве московского клуба от него пытались избавиться уже после первого сезона, затеяв перестроение команды.

Кононов возглавлял «красно-белых» с ноября 2018 года по сентябрь 2019-го. В первом сезоне под его руководством «Спартак» в концовке упустил возможность пробиться в групповой этап Лиги Европы (и позднее вылетел в квалификации) и завершил сезон в РПЛ на пятом месте. В следующем сезоне тренера уволили после четырех поражений подряд.

По словам тренера, ему нравилось работать в «Спартаке», с которым он в первом сезоне «до конца бился» за попадание в топ-4. «Потом пошло перестроение команды, а для этого нужно время», — сказал Кононов.

На вопрос о том, не считает ли он, что его «подставил менеджмент» перестройкой команды, Кононов ответил: «У меня не то что мысли. Я знаю, кто этим занимался. Знаю даже суммы, которые давали кое-кому, чтобы меня не было в клубе».

«РБК Спорт» обратился за комментарием в ФК «Спартак».

В 2022 году «Спартак» перешел под контроль ЛУКОЙЛа, а Леонид Федун покинул все посты в клубе.

Кононов с января 2024 года тренирует московское «Торпедо».