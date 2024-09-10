Уайт включил Макгрегора, а не Хабиба в число величайших бойцов в истории UFC

Уайт не включил Нурмагомедова в число величайших бойцов в истории UFC

Глава UFC назвал четырех лучших бойцов в истории промоушена — это Джон Джонс, Ронда Раузи, Жорж Сен-Пьер и Конор Макгрегор

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Глава UFC Дэйна Уайт назвал ESPN четверку лучших бойцов в истории промоушена, не включив в нее бывшего чемпиона в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«У нас есть Джон Джонс. Также есть Ронда Раузи, в UFC не дрались бы женщины, если бы не она. Назову Жоржа Сен-Пьера и абсолютно точно Конора Макгрегора — он поднял игру на новый уровень и изменил ее в глобальном масштабе», — сказал Уайт.

В активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения. Он завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года. Его бой с Макгрегором, прошедший в 2018 году, стал самым кассовым в истории ММА. Свой последний бой провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.

Джонс — бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации (в 23 года), сейчас 37-летний боец является действующим чемпионом UFC в тяжелом весе.

Сен-Пьер был чемпионом UFC в полусреднем и среднем весах, Раузи — в легчайшем весе.