Уайт не включил Нурмагомедова в число величайших бойцов в истории UFC
Глава UFC Дэйна Уайт назвал ESPN четверку лучших бойцов в истории промоушена, не включив в нее бывшего чемпиона в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
«У нас есть Джон Джонс. Также есть Ронда Раузи, в UFC не дрались бы женщины, если бы не она. Назову Жоржа Сен-Пьера и абсолютно точно Конора Макгрегора — он поднял игру на новый уровень и изменил ее в глобальном масштабе», — сказал Уайт.
В активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения. Он завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года. Его бой с Макгрегором, прошедший в 2018 году, стал самым кассовым в истории ММА. Свой последний бой провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.
Джонс — бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации (в 23 года), сейчас 37-летний боец является действующим чемпионом UFC в тяжелом весе.
Сен-Пьер был чемпионом UFC в полусреднем и среднем весах, Раузи — в легчайшем весе.
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